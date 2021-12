黃偉哲率團隊參訪嘉義設計展 與黃敏惠相見歡

2021 台灣設計展「 City as Home 家意‧以城為家」,自 12 月 24 日至 111 年 1 月 2 日於嘉義展出,台南市長黃偉哲今 (30) 日率市府團隊前往參觀,與嘉義市長黃敏惠相見歡,期待雙方日後在城市治理與美學交流持續攜手合作。

黃偉哲表示,很高興今日來到嘉義參觀台灣設計展,不但成為參訪人次的「 +1 」,也能藉由設計展讓大家看到台灣設計展本土味與展現設計師們的心血結晶,以展現台灣設計展讓設計美學在各地生根的初衷,更可讓年輕一代的朋友藉由設計展的作品,緬懷過去他們沒有參與過的歷史,與了解他們故鄉的過去及現在,更能想像故鄉的未來,這真的是非常具有創意的設計展。

黃偉哲說,未來有機會台南也會全力爭取舉辦台灣設計展,期許年輕的設計師或具想像力的朋友能獲得正向的刺激,這對於城市發展及設計師個人都具有非常重要的意義。

▲台南市長黃偉哲今日率市府團隊前往嘉義參觀台灣設計展,與黃敏惠團隊相見歡(圖/台南市政府提供)

台灣設計展自 2003 年開辦,每年經濟部工業局均與地方政府合作,期使設計思維連結城市文化底蘊,以多元面向打造城市品牌,讓城市展現其獨特性,成為搭起產業、設計師、民眾及政府單位等多方面向之橋樑的美學舞台。

2017 年台灣設計展於台南盛大辦理,策展主題為「幸福設計在台南」,展現「創意、創新、創客」的三創精神,運用成大舊圖書館、 C-HUB 以及城市裡的古蹟建築、老屋聚落、文創園區等空間規劃 8 大展館,共計超過 1,500 件參展作品、近 800 位設計師參與,並與 16 間台南院校合作,不但開創了台灣設計展的城市設計高度與策展格局,也讓遊客體驗台南的巷弄意境與生活美學,可謂是設計展現台南豐富多元的產業實力及蓬勃發展的文化生命力。