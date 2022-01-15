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年齡尾數遇九有劫數？傳說「逢九必衰」　三大方法可破解

逢九必衰？可帶供品到廟裡祭拜太歲，並祈求太歲庇佑自己。（圖為東適巧聖仙師廟太歲星君／記者連宜方攝）
逢九必衰？可帶供品到廟裡祭拜太歲，並祈求太歲庇佑自己。（圖為東適巧聖仙師廟太歲星君／記者連宜方攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-15 07:00:00

相信你一定聽過「逢九必衰」、「逢九必凶」的說法，或是聽過長輩提醒歲數逢九不可慶生，從古至今，大家都相信「九」是個關卡，特別容易招致災禍或病痛。

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首先，我們先了解「九」又分為「明九」、「暗九」，明九是虛歲含有九的數字，例如：19、29等；暗九則是虛歲為九的倍數，例如：18、27等。

九是陽數中的極數，古人相信物極必反，因此逢九年會「陽極生陰」，陰陽會相互影響、消長，本來的大好運勢也許就會產生些許變化，或是生活中容易發生小意外，因此逢九年也被視為每個人的人生轉捩點。

另一較傳奇性說法是，閻羅王每年農曆除夕和七月初一會在生死簿上「點卯」，除夕被閻羅王點卯點到的人會在上半年過世，七月初一被點到的人會在下半年過世；聽說，閻羅王點卯特別喜歡點歲數逢九年的人。

想要破解逢九年運勢不好的問題，可參考以下幾種方法：

  • 祭拜流年太歲
就跟犯太歲時要安太歲是一樣的道理，可帶供品到廟裡祭拜太歲，並祈求太歲庇佑自己。

  • 佩戴護身符
護身符就是你和神明間的信物，神明或是祂的神兵神將會隨身庇護你，擋掉災禍和意外。

  • 不過生日
據說過生日過得越鋪張、盛大，越有可能驚動黑白無常，主動吸引地府的注意可不是件聰明事。

讀書時，我們都背過《論語 • 為政》的三十而立、四十不惑、五十知天命，古人認為每十年可作為一個週期，且需達到新的境界。有趣的是，這樣的現象並不侷限於東方社會，「逢九有變」的觀念在全世界都有例子可循，美國曾有研究發現每逢歲數含九，即將進入下一個十年前，人們習慣思考、質疑和挑戰新的人生方向，甚至做出重大改變。

心境的轉變結果是好還是壞，我們無法預期，但唯一可以知道的是，不管是不是逢九年，我們都應該謹慎行事、注意身體健康。事業運、健康運等運勢若真有不順，那就多到廟裡走走、跟神明說說話，休息片刻，繼續努力。（編輯：黃彥昇）

【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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