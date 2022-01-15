年齡尾數遇九有劫數？傳說「逢九必衰」　三大方法可破解

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九是陽數中的極數，古人相信物極必反，因此逢九年會「陽極生陰」，陰陽會相互影響、消長，本來的大好運勢也許就會產生些許變化，或是生活中容易發生小意外，因此逢九年也被視為每個人的人生轉捩點。
另一較傳奇性說法是，閻羅王每年農曆除夕和七月初一會在生死簿上「點卯」，除夕被閻羅王點卯點到的人會在上半年過世，七月初一被點到的人會在下半年過世；聽說，閻羅王點卯特別喜歡點歲數逢九年的人。
想要破解逢九年運勢不好的問題，可參考以下幾種方法：
- 祭拜流年太歲
- 佩戴護身符
- 不過生日
讀書時，我們都背過《論語 • 為政》的三十而立、四十不惑、五十知天命，古人認為每十年可作為一個週期，且需達到新的境界。有趣的是，這樣的現象並不侷限於東方社會，「逢九有變」的觀念在全世界都有例子可循，美國曾有研究發現每逢歲數含九，即將進入下一個十年前，人們習慣思考、質疑和挑戰新的人生方向，甚至做出重大改變。
心境的轉變結果是好還是壞，我們無法預期，但唯一可以知道的是，不管是不是逢九年，我們都應該謹慎行事、注意身體健康。事業運、健康運等運勢若真有不順，那就多到廟裡走走、跟神明說說話，休息片刻，繼續努力。（編輯：黃彥昇）
【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。