全台10大賞櫻景點！武陵農場只排第二　冠軍漫步花海浪漫

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-DailyView網路溫度計曾整理出全台10大賞櫻景點排行
農曆新年將至，今年有10天連假，一定要把握美好假期跟家人朋友去走春，賞櫻花拍美照絕對是走春首選！雖然今年過年比較早，櫻花或許還沒盛開，但不要緊，就算過年後到3月初，都還是有機會等到櫻花盛開，先做好功課、筆記好該去哪裡玩，不用花大錢跟大家擠著去日本，只要有假日就衝一波吧！DailyView網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》過去曾整理出全台網友最推薦的賞櫻景點，快來看看有哪些吧！
全台10大賞櫻景點排行
10.台中泰安派出所
周圍種有200多棵櫻花．柔美的粉紅花瓣點綴著嚴肅的日式警察局建築，讓泰安派出所有著「全台最美麗派出所」稱號，晚上時燈光打亮櫻花顯得更嬌豔，派出所設有停車場及洗手間，貼心便民的服務，加上旁邊設有櫻花簇擁的人行道，每年都吸引大批遊客在此漫步，走春賞櫻別錯過泰安派出所啦！
9.桃園大溪
逛膩台北山區了嗎？不如到桃園大溪放鬆心靈的吧！從大溪慈湖、石門水庫周邊都有許多櫻花種植，每年年初還有馬拉松在此舉辦，吸引上千人在櫻花海下慢跑，距離大溪老街不遠的大溪觀光果園，也是賞櫻熱門景點，可以與家人到此賞櫻採果，周邊還有角板山公園等景點，全台最長的溪口吊橋也在復興鄉完工，景點選擇多。
8.新北三芝櫻木花道
三芝櫻花廣佈鄉間小路，環山綿延五十多公里的櫻花大道，其中青山路的山櫻花大多在每年2、3月是綻放，今年也新增了巨型馬賽克藝術裝置，路過時別忘了停下腳步欣賞，除了有看不完的櫻花外，旁邊也有許多景點如：李天祿布袋戲文物館、淺水灣、三生步道。春天或過年期間與家人安排一天到此走春，保證收穫滿滿
7.新北烏來
想要賞花又想舒服地泡個溫泉？新北市烏來完全符合你的要求！烏來以碳酸鈉溫泉知名，有充滿原住民風味的美食老街，早期該地區因為林業需求，設有運送木材的台車，現在則是開放民眾搭乘體驗，到了此地別忘了搭乘烏來台車，欣賞山間的櫻花，萬綠叢中一點紅，簡直美不勝收～
6.台中新社
台中新社區種植山櫻花為行道樹，所以每到花季來臨，上萬株的櫻花環繞著社區，有八重櫻、富士櫻、牡丹櫻等品種，每個角落都有屬於自己的美麗，有不少地方適合停車，適合一家大小一同前來，邊散步邊慢慢地欣賞沿路的美景，不過櫻花是位於路邊，提醒前往賞花時，要小心呼嘯而過的車輛，才能玩得開心又安全喔！
5.新北淡水天元宮
近幾年爆紅的賞櫻去處，距離淡水市區約5公里，依山面海的地理位置，搭上高有五層樓的主建築，四周種滿吉野櫻以及山櫻花，數量高達100多株，鋪天蓋地的粉紅浪漫，隨便拍都很優美，是網美們喜愛的打卡聖地，尤其入夜後天壇打起燈，更有濃濃的日本京都味，不過也因為爆紅，建議出發前先查好精通路線相關管制，以免掃了興致唷～
4.南投九族櫻花文化村
沒去過至少也聽過九族文化村！除了有刺激好玩的遊樂設施、空中纜車，以及各種民俗風情的園區、表演外，每年二月都會舉辦盛大的櫻花祭活動，特別加演太鼓表演，還有櫻花市集、野餐日等豐富的活動，即使是晚上也別有一番風味，美景賞不完，賞櫻兼玩樂網友們都大推！
3.台北陽明山東方寺
東方寺位於台北陽明山上的佛教寺廟，腹地雖然不大，但因為其充滿禪味的建築，搭上滿開的吉野櫻聞名，靜靜地矗立在寧靜的山路上，讓人有置身日本的錯覺，近幾年吸引許多攝影愛好者前來，交通上搭捷運至劍潭站轉公車即可抵達，因為位在住宅區，提醒大家前往觀賞要注意音量，做個有公德心的旅客喔。
2. 台中武陵農場
武陵農場位於台中市和平區，農場經過多次轉型，一年四季都是欣賞大自然之美的好去處，有著「春花」、「夏果」、「秋楓」、「冬雪」的獨特美景，同時也是台灣國寶魚「櫻花鉤吻鮭」的故鄉！今年武陵農場櫻花季將從2月7日登場，並且一直持續到2月28日，共計22日讓大家賞櫻看好看滿。而武陵農場內部還設有露營區，也吸引不少網友前往，不但能貼近大自然，也是跟家人很棒的回憶！
1.嘉義阿里山
阿里山櫻花絕對是台灣必看的美景！不論櫻花季與否，因為高海拔的地理位置，每年跨年也是大家看曙光的聖地，有著美麗的日出搭上雲海，以及可愛的小火車，櫻花季來臨時更是美不勝收，花種包括山櫻花、吉野櫻與八重櫻等，在一片粉紅花開下散步，超級浪漫又愜意。
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分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年02月04日至2018年02月03日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論「台灣賞櫻」相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」