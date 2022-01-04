常肩頸痠痛、腰酸背痛？專家指「最常見關鍵」，２招助改善！

我是廣告 請繼續往下閱讀
常肩頸痠痛、腰酸背痛？姿勢不良是最常見關鍵！
簡文仁物理治療師表示，肩頸痠痛、腰酸背痛原因繁多，最常見的關鍵問題就是姿勢不良，例如駝背、躺坐在椅子上、腳跨在物品上、趴在床上滑手機、翹腳、三七步、低頭族等，這些姿勢相對舒適，但同時也是不利於脊椎、肌肉、筋膜。而有這些姿勢的民眾，相信已經有此習慣好一段時間，長期處於這般狀態，輕者容易腰痠背痛、肩膀痠痛，若遲遲沒有改善，視情況也將可能進展成椎間盤突出、坐骨神經痛、脊椎側彎、長出骨刺等各種疾病，也容易出現常閃到腰、常落枕，也因為受到壓迫，可能更進一步影響到四肢，造成血液循環不良、容易出現手麻腳麻等，對身體結構的影響相當全面。換句話說，若常常出現腰酸背痛、肩膀痠痛等上述情況，就真的需要好好檢視，自己日常是否存在著姿勢不良，或許就是因為這個原因所導致。
調整姿勢改善各毛病，習慣成自然是關鍵！
簡文仁物理治療師表示，雖然說行要直、坐要正是每個人都知道的道理，否則容易出現上述這些毛病，不過這是一個理論，也必須考量是否能融入生活當中，相較之下大多數人多為放鬆姿勢，這是因為出自於習慣成自然，也正是因為這樣生活比較自在。因此建議民眾與其記著哪些不能作，不如把行直坐正的觀念適度加進日常習慣當中，日久便可以習慣端正，如此即便是處於放鬆狀態也是較為端正的姿態，也就較不容易有腰酸背痛、或甚至各項脊椎、肌肉、筋膜等問題。
不過要端正成自然，也不是件容易的事，簡文仁物理治療師表示，最簡單的一個觀念，就是「拉高２公分」。人不論是坐著、站著，只要姿勢放鬆，身高就會相對變矮，在端正習慣還沒成自然前，可提醒自己讓身體姿勢比現在的再提高２公分，這樣的狀態就離端正更近了一些，是個簡單、又可以融入生活的好方法。
簡單２伸展，避免身體腰酸背痛！
即便是良好的姿勢，同一個姿勢維持久了，也常會有身體僵硬、不舒服的感覺，簡文仁物理治療師表示，不論是在改善姿勢習慣前，又或者是已經獲得改善後，都可以適度的作個簡單的伸展，像是伸懶腰就是個最常見也有效的伸展方式。
不過伸懶腰也並非時時都方便作，像是嚴肅、隆重的場合就不大適合，簡文仁物理治療師指出，像這種時候就可以用「收腹後仰」的動作進行，身體的姿態會有如伸懶腰一般，只是手沒舉起來，看起來如純粹挺起胸膛一般，除了可以達到伸展目的，看起來也優雅，民眾不妨可以試試。
上述兩種簡單的伸展，不必刻意規定多久作一次，只要想作就可以作，也讓此伸展形成自然，日久便有助改善各種疼痛問題。當然若真的非常不舒服，或是發生太頻繁，還是建議盡早就醫檢查，看是否有疾病在身為佳。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。