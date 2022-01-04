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世界衛生組織（WHO）在2011年就有建議要做雙向的結核病與糖尿病的篩檢。有結核菌感染的就應該要篩檢是否有糖尿病，這指引是已經被建立好了，然而，糖尿病患者去評估有無感染結核核菌的指引仍未完整，主要是因為這樣的篩檢，既花錢效果又不顯著。
多項數據 預測糖尿病染結核菌風險
因此，在糖尿病患者身上做全面性結核菌感染的篩檢之前，先做結核菌感染風險的評估有其必要性。近來的研究指出，糖尿病的用藥，特別是二甲雙胍類metformin（又叫庫魯化、驅糖樂、伏糖等等），會影響對抗結核菌的免疫系統。因此，臺中榮民總醫院以醫院的資料，去評估現有的血糖藥，特別是二甲雙胍類的藥，對糖尿病患者會不會產生結核菌的感染，以整合臨床藥物和風險因子，去預測哪些糖尿病患者會產生結核菌的感染。
metformin是糖尿病血糖用藥首選 對結核病感染具保護作用
總共收入9,750第2型糖尿病病患。結核病發生率並不高，約為47個（0.48%）。使用metformin組的相較為沒用metformin組的糖尿病患者，病患較年輕、男性比例較少、空腹血糖較高和糖化血色素較高、腎功能（腎絲球過濾率和白蛋白尿）較好；口服藥部份，磺酼尿素類（SU）、二肽基肽酶-4抑制劑（DPP4 inhibitor）和噻唑烷二酮類（Thiazolidinedione，TZDs）也用的比較多。
Metformin使用組中，胰島素用的比較少，且有打卡介苗的較多。研究發現：
1、metformin對糖尿病患者得結核病有保護作用
2、胰島素的使用會增加得結核病的風險
3、血糖控制的好壞似乎不影響得結核病的可能性
4、老年人和男性為糖尿病患者容易得結核病的危險因子。
資料來源：健康醫療網 糖尿病易染結核病！ Metformin用藥助糖友抗結核菌
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