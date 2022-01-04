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糖尿病易染結核病！　Metformin用藥助糖友抗結核菌

糖尿病易染結核病！　Metformin用藥助糖友抗結核菌
糖尿病易染結核病！　Metformin用藥助糖友抗結核菌

健康醫療網

2022-01-04 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】結核菌感染在現在的時代仍是很主要的感染疾病，尤其是在亞洲國家，例如台灣。而在亞洲地區，結核病和糖尿病的聚合變成了一個新的挑戰，不僅是因為糖尿病患者有較高的機會得到結菌核感染，同時也因為糖尿病患者較傾向會有較嚴重的結核菌感染，造成肺部的開洞和較易傳染出去的特性。

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有結核菌感染　需篩檢是否有糖尿病

世界衛生組織（WHO）在2011年就有建議要做雙向的結核病與糖尿病的篩檢。有結核菌感染的就應該要篩檢是否有糖尿病，這指引是已經被建立好了，然而，糖尿病患者去評估有無感染結核核菌的指引仍未完整，主要是因為這樣的篩檢，既花錢效果又不顯著。

多項數據　預測糖尿病染結核菌風險

因此，在糖尿病患者身上做全面性結核菌感染的篩檢之前，先做結核菌感染風險的評估有其必要性。近來的研究指出，糖尿病的用藥，特別是二甲雙胍類metformin（又叫庫魯化、驅糖樂、伏糖等等），會影響對抗結核菌的免疫系統。因此，臺中榮民總醫院以醫院的資料，去評估現有的血糖藥，特別是二甲雙胍類的藥，對糖尿病患者會不會產生結核菌的感染，以整合臨床藥物和風險因子，去預測哪些糖尿病患者會產生結核菌的感染。

metformin是糖尿病血糖用藥首選　對結核病感染具保護作用

總共收入9,750第2型糖尿病病患。結核病發生率並不高，約為47個（0.48%）。使用metformin組的相較為沒用metformin組的糖尿病患者，病患較年輕、男性比例較少、空腹血糖較高和糖化血色素較高、腎功能（腎絲球過濾率和白蛋白尿）較好；口服藥部份，磺酼尿素類（SU）、二肽基肽酶-4抑制劑（DPP4 inhibitor）和噻唑烷二酮類（Thiazolidinedione，TZDs）也用的比較多。

Metformin使用組中，胰島素用的比較少，且有打卡介苗的較多。研究發現：

1、metformin對糖尿病患者得結核病有保護作用

2、胰島素的使用會增加得結核病的風險

3、血糖控制的好壞似乎不影響得結核病的可能性

4、老年人和男性為糖尿病患者容易得結核病的危險因子。



資料來源：健康醫療網 糖尿病易染結核病！　Metformin用藥助糖友抗結核菌

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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