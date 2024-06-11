「綠早已高舉中華民國大旗！」黃暐瀚揭藍致命傷：如何重回執政？
總統賴清德日前出席中央警察大學畢業典禮，現場滿滿的中華民國國旗，且唱國歌、向國父遺像行三鞠躬禮，儀式無一缺漏。資深媒體人黃暐瀚表示，民進黨早已高舉中華民國大旗，都快要變成正宗，藍營卻越來越對「台灣」2字，畏畏縮縮，彷彿只要多講幾次台灣，就會變成「台獨」，就會違法違憲，「這樣的態度，怎麼爭取民心？如何重回執政？」
政治中心／綜合報導
黃暐瀚表示，民進黨二度執政進入第9年，從前總統蔡英文的「中華民國台灣」開始，到現在的賴清德的「請中國正視中華民國存在的事實」，民進黨早已高舉中華民國大旗，都快要變成正宗，綠營老早沒在搞制憲，沒有要創立「台灣共和國」了。藍營有發現嗎？不管藍綠白誰執政，維護中華民國，堅持國家主權，是最基本的要求。如果連主權都不堅持，天天擔心害怕會激怒一個拿飛彈要打你的對象，那要怎麼「維護」中華民國？所謂「護主權」就是要「反併吞」，不論任何一種所謂「兩岸統一」的選項，有沒有哪一種狀況，可以讓「中華民國」繼續存在？如果沒有，那接受統一，無非等於是在「消滅中華民國」。
黃暐瀚指出，他認為美國的確不可「盡信」，但說「不敢盡信美國」的人，卻完全信賴對著台灣打飛彈的中共？豈不更是匪夷所思嗎？「你說綠色人質期待警察擊退搶匪太不切實際，那藍色人質也趕緊努力試著去勸退搶匪看看啊！阻止對岸武攻台灣，抗拒對岸侵犯台灣，才是台灣不分藍綠白，都應該做的事。」
黃暐瀚說，過去他跑國民黨新聞，藍營常說：「以台灣為主、對人民有利」。眼看綠營越來越不排斥高舉「中華民國」的同時，藍營卻越來越對「台灣」兩字，畏畏縮縮，彷彿只要多講幾次台灣，就會變成「台獨」，就會違法違憲。這樣的態度，怎麼爭取民心？如何重回執政？「對內競爭、對外團結」，維護國家主權，才是各政黨都該堅持的事。藍綠白來誰執政，都好，只要懂得維護中華民國的主權，守好台灣的利益。不管誰執政，都好。