陸籍快艇直闖淡水河！徐巧芯「吐這句」酸爆于北辰

北部海域10日發生陸籍快艇直衝淡水河口進入淡水漁人碼頭的事件，該船進入淡水河後，並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，經業者報案後海巡署才攔截逮人。由於退役少將、桃園市議員于北辰日前曾在政論節目表示，若攻台共軍進入台北等各大城市，一定會迷路，因為沒有Google地圖可以導航；粉專「不演了新聞台」描述陸籍男子長驅直入的過程，藍委徐巧芯則在貼文下方留言「迷路了」，酸爆于北辰。
政治中心／綜合報導
于北辰日前在政論節目表示，由於沒有Google地圖導航，攻台共軍會在台北等城市會迷路，遭到外界批評和譏笑，網友反嗆「難道不知道有北斗導航？」國民黨立委徐巧芯也開酸，于北辰不能讓大陸和世界各國誤認為，國軍的將領是這種樣子，這會被天下笑死；她指出，共軍有自己的定位系統，且還有高德地圖可使，「台灣和大陸的系統不同，不是全世界都知道的事？」
不演了新聞台10日在粉專發文描述描述陸籍男子長驅直入的過程，「新北市淡水渡船頭9日上午11時許，竟然出現一名大陸籍中年男子駕駛快艇靠岸。據了解，這艘不到5噸的小型快艇，疑自福建省福州港出發附掛在大船，之後於淡水外海脫離大船，從淡水河口直驅而入，衝到遊客如織的淡水渡船頭，甚至傳言撞到淡水、八里之間交通渡船，目擊民眾立即打118通報海巡署。」對此，徐巧芯也在貼文底下留言「迷路了！」酸爆于北辰。