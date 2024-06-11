WWDC24／6大系統、蘋果AI亮相　一文看完蘋果發表會103分鐘重點

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蘋果首款頭戴裝置Vision Pro在去年(2023年)開發者大會上大出風頭，並於今年初在美國開賣，今公布第二波上市國家，6月28日會在日本、中國、新加坡開賣，7月12日會在澳洲、加拿大、法國、德國、英國等上市，台灣依舊沒有在開賣名單中。visionOS 2把現有 2D 相片變成3D空間照片，虛擬螢幕會增大至 2 個 4K 螢幕，手勢操作可經由翻轉手掌、點擊手指就能返回首頁、或是叫出控制中心。
🟡重點2：iOS 18桌面設計更自由
可在主畫面隨意放置App和小工具，顏色部分可改為深色或其他顏色效果。在「鎖定畫面」底端按鈕原本預設為手電筒和相機，之後可以自訂。「控制中心」可加入更多選項。「照片」全新精選集可依據主題瀏覽，而且每天都會更新。iMessage 有全新文字效果，可用活潑的動畫來凸顯文字，使用者可採用粗體、底線、斜體和刪除線等格式，讓語氣表達更明顯，同時「點按回應」功能擴充，納入大量表情符號或貼圖，並支援預設排程功能。「訊息」app 開放支援 RCS。
「郵件」app 加入分類功能。Safari有全新「Highlights」，運用機器學習 (ML) 技術，可提供網頁重點資訊。以「鑰匙圈」功能為基礎，全新「Passwords」app 讓使用者可以輕鬆取得密碼、通行密鑰、Wi-Fi 密碼和雙重認證碼。AirPods 體驗更加個人化，AirPods Pro (第 2 代) 使用者只須點頭或輕輕搖頭，即可以是或否回應 Siri 的通知。
🟡重點3：watchOS 11 著重健康功能
watchOS 11這次的更新重點放在健康功能上，新增的訓練模式，使用者可以調整簡易訓練或者是強化訓練模式。同時可自動偵測身體的血氧濃度、心率、睡眠時間和呼吸速率等指標，watchOS 11會以一週為單位顯示這些數值的上下起伏，並每週整理報表讓用戶了解目前的狀態。錶面上可以下載更多App，能整合心跳、呼吸、水分攝入、體溫、睡眠數據，與照片App連通，找到最適合錶面的照片。
🟡重點4：iPadOS 18加入「計算機」
正如外傳，iPad終於加入了「計算機」功能，iPadOS 18 的計數機與 iPhone 大致一樣，加入了歷史記錄及單位換算功能。結合Apple Pencil，新的 Smart Script利用機器學習技術，可以讓用戶的手寫筆記更加流暢。
🟡重點5：macOS 15 Sequoia可接受iPhone鏡像
這次很大的改版是iPhone可以鏡像到macOS Sequoia，且不只能是接收iOS的訊息，還能夠使用App、回覆訊息，等同於在Mac上使用iPhone。此外，媒體內容可以直播拖曳分享至 iPhone。鑰匙圈功能新增Password服務，能夠統一管理所有裝置儲存的密碼，像是Wi-Fi密碼、App密碼、網站帳戶與密碼等重要資訊，並讓你跨平台操作包括手機或iPad。
🟡重點6：tvOS 18新增「InSight」智慧功能
tvOS 18 除了更新「Enhance Dialogu」與字幕並升級劇院體驗，更推出「InSight」等全新智慧功能。InSight可在畫面上即時顯示 Apple TV+ 電影和節目中的演員、角色及配樂資訊。使用者只須輕鬆選取一名演員，就能查看該演員的背景和影視頁面，並快速查看特定場景所播放的歌曲，進而將該曲目新增至 Apple Music 的播放列表。「Enhance Dialogue」採用機器學習與音訊運算技術，可確保 Apple TV 4K 的語音與配樂、動作聲，以及背景雜音疊加時，清晰度更出色。
🟡重點7：Apple intelligence 蘋果AI
可以幫助用戶寫作、回答複雜問題、跨越App整合相關服務。支援iOS 18、 iPad OS 18以及mac OS Sequoia，免費使用，最快今年秋天會推出測試版。提供智慧寫作、郵件摘要、通話錄音、智慧回覆，同時還可以生成影像，可透過清理功能消除照片中的干擾，有點類似魔術橡皮擦的功能。
讓Siri大進化，除了更換全新圖像，點擊螢幕底部即可喚出Siri，Siri可以控制並整合更多App，裝置有所限制，支援A17 Pro晶片也就是只有iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max可以使用。平板和電腦則為Ｍ1～Ｍ4晶片。