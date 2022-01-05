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捷運常見怪現象！眾認「有這習慣」　苦主出面曝慘痛經驗

▲捷運常見的怪現象之一，就是站立的人都不愛拉吊環。（圖／NOWnews攝影中心）
▲捷運常見的怪現象之一，就是站立的人都不愛拉吊環。（圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-05 14:55:26

捷運方便又快速，是不少民眾外出通勤的好選擇，因此在熱門時段經常會沒有座位可以坐，而近日，有網友察覺到捷運上的怪現象，那就是捷運上站立的乘客，不知道為何都不愛拉吊環，該篇貼文，引來許多網友認同表示「其實不太晃」，但亦有苦主怒控，經常被不愛拉吊環的乘客重踩腳。

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▲網友更直接點名，台北捷運的乘客最不愛拉吊環。（圖／取自《PTT》）
▲網友更直接點名，台北捷運的乘客最不愛拉吊環。（圖／取自《PTT》）
根據原PO於《PTT》表示，自己發現有許多人搭捷運都不愛拉吊環，他更直接點名尤其是台北捷運的乘客，讓他好奇是每個人都平衡感超級好，還是北捷都非常平穩不會大力晃動。

對此不少乘客出面認了有這習慣，「捷運又不晃」、「捷運除了煞車外真的不會太晃」、「捷運不大會晃，順著離心力去改變自己的重心，不拉吊環不是甚麼太難的事情」。但也有許多苦主表示經常被站不穩的人踩到腳「剛在板橋站被踩了一下，痛！」、「然後一堆人站不穩亂踩人」、「很多都不拉，一個加減速就一堆跳來跳去，感覺是怕病菌」。

而根據北捷的安全宣導中，有特別公告提醒所有搭乘的乘客，在列車行駛的過程中會有起初加速以及靠站的煞車，因此還是會有晃動及不平穩的狀況，請乘客在站立時要務必時常緊握扶手或是吊環。（編輯：鍾怡婷）

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