名家論壇》盧燕俐／為何定期定額買基金還賠錢？

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所謂「挑錯市場」指的是，有些市場多空循環時間久，可能要歷經6到8年以上，假設投資人相對高點進場，定期定額3年後，市場尚處修正或盤整期，要期待總績效已翻正，並不容易，也開始對基金理財失去信心。例如，原物料市場，就屬此類。
相反的，如果鎖定的市場是2到3年就走完一個循環，投資人就算高點進場，只需花3年，市場已歷經修正、打底再向上，很快就能見到績效翻紅，也會更樂於持續加碼，設法累積更多財富。像是美股與台股，就歸這類。
我問這位老師，買的是哪幾檔基金，是否符合上述現象。他很害羞的說，「買的正是能源和拉美基金，都算原物料市場。」值得一提的是，其中一檔能源基金，堪稱同類型績效前三分之一強，長期口碑佳，但我忍不住提醒，「全世界都在發展綠能，能源基金的未來趨勢充滿挑戰性！這就是即使挑對了標的，但挑錯市場，也無力回天！」
因此，「挑對市場」與「挑對標的」是定期定額致勝關鍵，而「挑市場」加上「挑標的」會產生不同的組合，投資成果也天差地遠。
簡單來說，「挑對市場」加上「挑對標的」，絕對會有超額利潤，2021年的台股基金就是典範，26檔科技型基金平均績效高達46.7％，已大勝大盤的25.5％，更遑論前十強績效都在50％以上。
如果是「挑對市場」但「挑錯標的」，就會出現類似2021年殿後的2檔台股科技型基金，儘管有獲利，但仍輸大盤指數，更輸給同類型冠軍基金多達6成，讓投資人心生遺憾。
「挑錯市場」已經很慘，倘若又「挑錯標的」，就會成為大輸家，2021年香港國企指數大跌22.76％，跌幅在全球名列前茅，就有幾檔重壓港股的大中華基金，績效為負的25％到30％，完全感受不到全球股市的牛氣。
所以，「定期定額保證賺錢」，是個美麗的話術，仍要視市場屬性與標的表現而定，即使「挑對市場」「挑對標的」之後，還需定期檢視績效，看看基金標的表現是否符合預期，如果績效排名在同類型直直落，建議還是要轉換標的，免得獲利大打折扣。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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