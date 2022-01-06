名家論壇》楊威利／三軍都在戰備

我是廣告 請繼續往下閱讀
※陸軍中部作戰區各單位持續戰備。新聞
※海空軍一出門就是戰備。
※精實戰力的呈現。
摘錄軍事新聞通訊社1月1日的軍聞。111年元旦曙光乍現，陸軍砲兵第58指揮部所屬M110A2自走砲，於當天破曉時分執行戰備偵巡任務，天亮後於砲陣地齊唱國歌向國旗致敬，充分展現國軍「為何而戰、為誰而戰」的精神。※陸軍中部作戰區各單位持續戰備。
事實上整個中部作戰區在漢光37號演習後依舊持續實兵演練，過往大眾都以為這只是漢光演習之後所謂「戰備月」的實兵演練，未料裝甲586旅持續的以實車、實兵持續進行操演，早已不是外界用戰備月實兵演練可以解釋。另一個重點是，58砲指部所屬M110A2自走砲也進行戰備偵巡任務，深夜時分，無論是個位數量的自走砲排還是複數的自走砲車連，奔走在中部地區省道與線道時，著實氣象磅礡，一副雄壯威武的樣態。
早在漢光36號演習之後的戰備月時，中部作戰區586旅就曾經以戰車連併連方式實施戰場機動，掀起一陣軍事迷的追蹤熱潮；之後北部作戰區也有多批次雲豹甲車出現於北部飯店、公園、涵洞、橋樑邊等，淡水捷運站附近也出現4輛主戰車夜間機動，當時電子媒體順勢搭上共機擾台議題，一時之間炒熱台海軍事緊張氣氛。
元旦這一波58砲指部M110A2自走砲開上省道，光是這個機動操演就很值得注意，畢竟過往在重砲射擊時，大眾多半看到自走砲以拖板車輸運的方式，由駐地載運自走砲到射擊陣地，鮮少看到自走砲本身機動；就步、戰、砲協同的角度來說，這次演練算是近年來第一次的多兵科個別操演，替未來戰術指揮官在統一調派小部分步、戰、砲兵力時奠下基礎，相當可取。
不過這不代表陸軍比較精實，因為海空軍機艦每天都在戰備。
※海空軍一出門就是戰備。
這牽涉到軍種的特性與媒體取材的限制。無論是軍媒（例如青年日報或軍聞社）、地區性電子媒體或所謂的自媒體，大眾可以透過社群媒介在1到2小時內得知陸軍某單位在野外操演，一旦貼圖上網後就會引起軍事迷跟拍與媒體的注意，隔天中午陸續成為晚間政論節目企畫編輯的好題材，然而海空軍各單位操演卻不然。
除非海空軍日常戰備操演的單位能提供媒體圖文，否則媒體根本無法拍攝到照片或是影像；媒體無從報導，只能從國防部統一發佈的新聞稿中取材，例如現在幾乎每天都會有的共機侵擾我防空識別區西南角的新聞，除了樣版化的共機照片外，我軍飛機如何飛行、戰管如何協調、地勤組員如何辛勞，通通沒有相關照片與影音呈現。
海軍艦艇出海才有戰力，每天24小時也都會有艦艇在台海周邊巡弋，在人眼目力所不及的外海，大眾就不知道海軍在做什麼，即使邀請媒體登艦自由參訪，若無適當的軍士官在旁解說，也還是不知道究竟海軍操演的科目細項，遑論還要寫報導。
正因為海空軍有這些特性，所以空軍戰機一升空、海軍艦艇一出港就代表要實戰戰備，講白一點就是海空軍每天都有「做事」，之所以無法被大眾知悉是媒體不方便報導，大眾也無法共見共聞所致；也就是這種契機，軍方都會在農曆節前夕推出「春節加強戰備巡弋」的科目，希望透過媒體報導海空軍的堅強戰力。
※精實戰力的呈現。
總的來說，中部作戰區所屬陸軍單位在漢光37號演習與戰備月後，持續以部份實兵、實車、實作的方式進行野外訓練，這是相當可取的，畢竟大眾在近10幾年來除漢光演習外，很少看到戰車與自走砲在省道上奔馳的畫面，光是吸引民眾駐足、拍照、甚至打卡上傳，本身就足以達到全民國防的宣傳目的。
這些戰甲車與自走砲之所以會在深夜機動，主要是民事考量，深夜時分道路用路量減少，部隊小單位機動比較快速，戰甲砲車駕駛也比較「敢」開上路，這些實際駕駛的經驗都不是在模擬器或是單位內演訓場中所能獲得的。有些評論也會指出，這些戰甲車機動時怎麼會有警車開道的疑問，實則這也還是民事因素作祟。民眾怕警力卻不怕軍隊，往往民間汽機車會禮遇警車卻不太聽從軍方交管人員指揮，在龐大戰甲車機動時還會有機車亂竄，情況類似漁船於海軍艦挺操演時「搶船頭」的狀況，對此軍方交管指揮人員也是莫可奈何。
透過2021年第四季，中部作戰區裝甲586旅與58砲指部的戰砲車機動，大眾可以理解到，其實陸軍戰車與砲兵單位真的是可以自己「動」，妥善率在一定的水準之上，未來全台各作戰區所屬戰步砲也能比照辦理，等各單位都各自操練完畢後，再進行相關的組合訓練並與友軍單位協調，無論在通訊、作戰、輸運上都是，這些都需要實作與時間，希望2022年陸軍各作戰區所屬單位能真正「動」起來。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com