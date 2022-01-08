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疫情突破邊境防線　公衛學者：醫護成高危險群

▲學者指出，從桃園機場工作人員陸續染疫，可以看出疫苗的保護力已隨著時間下降，所有人都應該迅速接種第三劑疫苗。（示意圖／NOWnews資料照）
▲學者指出，從桃園機場工作人員陸續染疫，可以看出疫苗的保護力已隨著時間下降，所有人都應該迅速接種第三劑疫苗。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-08 17:01:36

Omicron變種病毒擴散迅速，自該病毒發現至今短短一個月已發生本土感染，今（8）日再新增兩例本土個案，台大公衛學者陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，從桃園機場工作人員陸續染疫，可以看出疫苗的保護力已隨著時間下降，所有人都應該迅速接種第三劑疫苗，尤其國內最早接種的醫護人員現在已成高危險群。

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機場第一線工作人員染疫狀況持續蔓延，今日再度新增兩名確診個案分別為1名防疫計程車司機與1名機場保全，針對Omicron病毒株突破迅速，陳秀熙指出，疫苗的保護概念已與以往不同，「每一個疫苗的保護時效性是不一樣的」。

陳秀熙說明，目前說很多數據可以看到，疫苗對於Omicron的保護力隨著時間下降，莫德納、BNT為5個月左右、AZ約為3個月，如果是中國製的國藥、科興效果則更短，因為對於境外移入個案的措施，可能除了要持有接種兩劑疫苗疫苗的證明外，第二劑接種時間達5個月的以上的旅客建議接種第三劑疫苗再入境。

另外，對於最早接種疫苗的人應該儘速補打第三劑疫苗以增加保護力，「也就是一至三類的醫護人員還有第一線的防疫計程車、機場保全等，現在再度成為高危險群」，Omicron疫情之所以還未在國內爆發，反而是因為我國的疫苗接種時間較國外晚，因而能維持保護力。

對於入境檢測，陳秀熙強調，登機持有的陰性證明報告時間要縮短，然後一定要落實密集監測，即使進了檢疫旅館，也要要確實落實做快篩，「我們非常懷疑旅館內的快篩是沒有確實的，導致隱性高病毒量感染者沒被發現」，而邊境工作人員的防疫措施缺失也需要加強注意，並持續鞏固工作場所的個人防疫與社交距離等防疫政策。

陳秀熙表示，對於大型場所的防疫措施需要加嚴，因應Omicron的傳播迅速，建議禁止未接種兩劑疫苗的人進入大型活動場所。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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