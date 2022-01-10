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菲國移工進不來飯碗難保！專家籲菲政府配合我國專案措施

▲台灣2021年5月起因應本土疫情升溫暫緩外籍移工入境，直到同年11月才開始陸續恢復印尼籍和泰國籍移工入境。（圖／NOWnews資料照片）
▲台灣2021年5月起因應本土疫情升溫暫緩外籍移工入境，直到同年11月才開始陸續恢復印尼籍和泰國籍移工入境。（圖／NOWnews資料照片）

記者李芷涵/綜合報導

2022-01-10 19:05:25

《四方報》報導，台灣2021年5月起因應本土疫情升溫暫緩外籍移工入境，直到同年11月才開始陸續恢復印尼籍和泰國籍移工入境，但國內整體勞動市場仍相當缺工，來自菲律賓及越南等國的移工尚不能入境，除了造成產業及家庭困擾，也影響移工生計。菲律賓移工僱傭及移民專家蓋斯拉尼（Emmanuel Geslani）呼籲菲律賓政府盡快配合台灣防疫措施，解決目前兩國移工流動的僵局。

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勞動部統計，2021年11月，台灣全國移工人數約67.5萬人，其中印尼籍約佔23.8萬、越南籍約佔23.6萬，菲律賓籍約佔14.3萬，泰國籍則約佔5.7萬，菲律賓為第三大移工來源國，人數佔台灣移工總數約21%。相比2020年3月疫情爆發之初，菲律賓移工總人數超過15.8萬人，數字減少不少。

根據菲律賓詢問者報（Inquirer.net）報導，蓋斯拉尼表示，移工禁止入境台灣措施已經影響超過5000名菲律賓移工，但在泰國和印尼都同意台灣政府新防疫措施的情形下，菲律賓海外就業署卻一直在「研議中」；他指出，若在台菲律賓移工人數持續下滑，將影響到菲律賓海外移工之生計，海外匯款也將逐漸下滑，呼籲菲律賓政府盡快採取措施。

菲律賓海外移工之匯款為該國經濟命脈之一，儘管在2020年疫情導致全球大量移工面臨失業，菲律賓央行公佈的數字卻顯示，2020年菲律賓海外移工匯回的現金總額仍高達299.03億美元，只比2019年下滑約0.8%，佔國內生產毛額（GDP）的9.2%。蓋斯拉尼呼籲，菲律賓政府必須盡快做出決定，否則菲律賓移工在台灣勞動市場形成的缺口將被其他東南亞國家取代，造成數以千計的菲律賓移工失業。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）2021年11月曾發表聲明表示，將全力協助海外移工恢復入境台灣之事宜；在先前的臉書直播中，辦事處勞工中心代表西薩（Cesar Chavez Jr.）表示，台灣宣布重啟移工專案入境後，已經立刻將相關防疫計劃遞交給菲律賓勞動部研議，但強調由於防疫規定繁多，因此必須由相關利害關係團體共同討論協商才能做出決定。

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