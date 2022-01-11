乳癌未追蹤 人體宛如癌細胞培養皿

53 歲黃女士8年前罹患乳癌，療程結束後，因諸多內外部因素未持續追蹤，直到近期出現下肢水腫、下背痛症狀，改赴亞大醫院檢查，赫然發現癌細胞竟復發並轉移至腦、肝、腎、骨頭等器官，人體宛如癌細胞培養皿，所幸癌症中心個管師團隊協助安排治療，並給予情緒支持，讓患者重拾抗癌信心。

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亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民表示，黃女士8年前因發現右側乳房有硬塊，赴他院檢查確診為乳癌第三期，當時接受手術、化療及放療後，一度順利控制病情，但之後因故與原本的醫療團隊接觸次數減少，加上黃女士自認癌症已對生活不具威脅，因此並未繼續追蹤。

沒想到最近她頻受下肢水腫、下背痛所擾，改赴亞大醫院安排影像學檢查，赫然發現竟是乳癌復發，且已轉移至腦部、肝臟、腎臟、骨盆腔、淋巴等部位，得知當下有如晴天霹靂，所幸癌症資源中心團隊不僅醫病也醫心，安排接受治療後，並由個管師陪伴，降低黃女士對疾病的恐慌，一同對抗病魔。

癌症資源中心個管師表示，黃女士原本活潑樂觀，熱中參與社區活動，得知乳癌復發且轉移的當下，她一度喪失求生意志，也十分懊悔當初沒有另尋醫師定期追蹤，幸好經開導後，黃女士轉念相信這是上帝帶給她的使命，希望透過她樂天知命的性格，將自身經歷分享給更多病友，讓她們知道定期追蹤的重要性。目前黃女士病情順利控制，又恢復往昔笑容。

王博民指出，癌症患者最需要心理支持，尤其像黃女士的患者，歷經癌症復發又轉移，往往會不斷指責自己，此時需要保持堅定信念勇於接受治療，再透過癌症資源中心個管師一站式服務，提供藥物、飲食、會診等個人化服務，溝通轉移負面情緒，堪稱用「緊迫盯人」的方式，讓患者及家屬安心抗癌，返回正常生活。