強烈冷氣團發威！急凍剩8度 北北基桃低溫「橘色」警戒
強烈冷氣團持續發威！中央氣象局針對17縣市發布低溫特報，北北基桃竹更亮起「橘燈」，氣象局也提醒民眾，今（11）晚到明晨是最冷的時段，在台南以北、東北部、東部及金門、馬祖都容易有局部8至10度左右低溫出現。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 21:56:24
氣象局表示，目前持續發布低溫特報，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣為橘色燈號，有「持續」10度左右或以下氣溫發生的機率；另外12縣市，新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。
氣象局說明，今晚到明（12）晨是這波冷空氣最冷的時候，其中在台南以北、東北部、東部及金門、馬祖都容易有局部8至10度左右低溫出現，其他地區也只有13至15度，局部地區溫度會再更低一些，也會有10度以下的低溫出現，其中新竹以北有持續１０度左右氣溫發生的機率，各地都可以明顯感受到寒意。
白天高溫方面，北臺灣預估15度左右，其他地區18到21度，在北臺灣感受整天偏冷，中南部及花東白天氣溫稍回暖，不過早晚亦偏冷，請農林養殖業注意寒害。
氣象局指出，周四、周五（13日、14日）中部以北及東北部天氣都偏冷，其他地區早晚亦冷，周六、下周日（15日、16日）冷氣團減弱，各地早晚仍較涼，白天氣溫稍回升。（編輯：孫唯容）