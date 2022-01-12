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76年次的哥哥吳柏宣和小3歲的弟弟吳柏俞，兩位外科醫師從國小、國中、高中到大學，讀的都是同一所學校，大學讀的是高雄醫學大學醫學系，踏入職場也同在高雄醫學大學附設中和紀念醫院服務，這樣的巧合連兄弟倆都覺得是「幸運」。
不畏挑戰高難度 選擇冷門科別
當同學人紛紛選擇皮膚、醫美等熱門科別時，吳柏宣及吳柏俞卻分別選擇冷門的一般及消化系外科、心臟血管外科。吳柏宣醫師說，他在當實習醫師時就對肚子裡的臟器充滿好奇，也不畏挑戰高難度的手術，而決定留在第一線打拚。
不過，外科醫師要忍受孤獨，常常開刀一整晚沒辦法睡覺，有時候手術結束，累倒在沙發上就睡著了，到下一個手術時，立刻跳起來繼續開刀，無法像一般人有正常的社交活動。
獨身前往印度當背包客 重新思考人生
目前是心臟血管外科總住院醫師的吳柏俞，初披白袍時，曾陷入選擇科別的徬徨期，毅然離職當起背包客，獨自前往印度、尼泊爾旅行5星期，看到與臺灣生活完全不同的世界，沒有小七、也沒有美而美，在惡劣環境中都能存活，而重新思考人生方向，並用行動證明自己的實力，3個月後重返熟悉的高醫工作。
兄弟盡忠職守 做好醫療專業
英雄惜英雄，兄弟倆彼此信賴、互相幫忙，分享開刀過程中的成就與挫折。高醫副院長林志隆對這對「心肝」好兄弟疼惜有加，他以打油詩「心肝好昆仲、換心又換肝、兄弟齊同心、肝膽來相照」給予祝福，並期勉兄弟倆秉持行醫的熱情與堅定，把醫療專業做好，因為每一條生命都是無價的。
資料來源：健康醫療網 高醫兄弟檔醫師攜手救命 手術檯見真情
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