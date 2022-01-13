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寒流來襲　上山追雪族做好這些準備　預防「高山症」　

寒流來襲　上山追雪族做好這些準備　預防「高山症」　
寒流來襲　上山追雪族做好這些準備　預防「高山症」　

健康醫療網

2022-01-13 08:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】本週二（11日）白天起強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，甚至會來到10度以下低溫，呼籲民眾做好保暖禦寒的措施，除了各地氣溫驟降，高山降雪機率也大增，不少民眾蓄勢待發，準備上山「追雪」。門諾醫院心臟外科醫師楊凱迪表示，海拔超過2500公尺以上，人就容易因為低壓、低氧、環境，而產生生理變化，甚至出現高山症，提醒民眾上山賞雪除了注意保暖，也可隨身攜帶氧氣瓶，以備不時之需。

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高山症初期像感冒　出現這些症狀應多留意

看到白雪皚皚就急著往車外衝，當心保暖工作沒做好增加心肌梗塞的風險。楊凱迪表示，合歡山是開車就可到達的，所以高度的爬升相當快速，如果缺乏適應的時間，一旦在某個高度時，海拔空氣稀薄，就會產生明顯不舒服的症狀，而經驗不足的民眾，往往會以為只是普通的感冒或是疲累，而讓自身暴露在高山症的危險之中。因此建議民眾剛到高海拔地區時，應先休息，待身體適應氣溫環境後再活動。

楊凱迪表示，高山症的症狀會因為缺氧出現疲累、喘、頭暈、頭痛，甚至還會吃不下飯和想吐，多數人會隨著適應環境而紓解，但也有人惡化，甚至出現急性腦水腫和肺水腫的情形，如果沒有及時治療改善，24小時內可能會致死，而「嘔吐」症狀是重要指標，民眾得要多加留意

上山追雪一下子溫差太大　當心腦中風

受到疫情影響，許多人無法出國滑雪，只好改在國內賞雪一解無法出國之苦悶，但上山賞雪前，除了保暖衣物要準備充足，楊凱迪建議嬰幼兒、有肺部疾病、心臟病、貧血或血栓疾病的患者，可先尋求主治醫師的建議與評估，再決定是否定前往。而一般民眾可事先準備預防性藥物及隨身攜帶氧氣瓶，以備不時之需，如果無法改善身體狀況，「快速下山」是緩解高山症最好的方法。

山上賞雪除了要預防高山症，也要特別留意溫差變化而引發的心血管或腦血管疾病。楊凱迪表示，經常在新聞畫面中，看到許多民眾猛然下車到雪地裡打滾，甚至有人直接脫去上衣挑戰低溫，其實這些都是相當危險的，因為如果本身有心血管或腦血管疾病而不自知，劇烈溫差的變化，對血管的刺激太大，有可能會誘發心肌梗塞或腦中風，千萬不要因為貪一時刺激，而造成無法挽回的憾事。

冬天天氣變化大，除了是腦中風的好發季節，也容易因為氣溫的驟降增加急性中風的可能，楊凱迪呼籲有三高及年長者平時應多加注意保暖，除了身體的衣物，頸部及腳底的禦寒也很重要。另外，睡覺時建議放件外套在床邊，以利夜間上廁所或是早起時做好保暖，以防範中風、心肌梗塞的發生。



資料來源：健康醫療網 寒流來襲　上山追雪族做好這些準備　預防「高山症」　

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