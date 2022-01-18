移工是營建業缺工解方？業內人士：錢給足人就來了

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勞動力發展署就服組組長陳世昌表示，在不影響國人就業的前提下，營造業不管是針對公共工程還是民間工程，只要符合一定條件，像是規模較大或具有公益性質，在移工申請上已適度鬆綁，現在業者仍反應有缺工問題，應先了解本國勞工的就業情況。
陳世昌表示，營造業是本國產業，國人求職意願還是有，現在是雙方勞動報酬需要講清楚；他強調，營造業既要跟服務業、製造業競爭，大中小型營造業也彼此競爭，如果提供的勞動條件比不上別人，當然會缺工。
陳世昌強調，目前營造業人力供給確實需要努力，因此勞動部有針對求職者提供職訓，結訓的學員能轉移到工班以擴大人力；至於在需求端，營造業需要多少勞動力取決於工作條件、工作環境與工法，這些不改善人力需求就降不下來。
陳世昌說，政府能協助媒合工作，對於願意投入營造業的勞動力還有獎勵，但業者才是關鍵。
已在工地服務4個月的Frank表示，營建業缺人要探討很多原因，他表示，要提高人力要先改善環境、整潔，他舉例，工地有很多泥巴一下與就悲劇，但如果老闆願意多叫幾塊鐵板，環境就能改善許多；其次，提高對安全與品質的要求，很多營建業為求人力將單日薪資拉的很高，但來的人大多是派遣，只求短期賺錢，長期下來卻無法留住人才。
第三，老師傅靠的是經驗與直覺，而年輕勞工的學習講求科學，老師傅與年輕工人之間的相處業者也需要協調；最後，影響最大的還是薪資問題。
Frank提到，工地要招到人月薪水平至少要6萬到10萬元，底薪不夠沒有人要來；他直言，自己算是幸運的一群，薪資落在6至7萬元，但大多數的工人都只領3萬多的基本薪資；另外，很多到工地的學徒以日薪計算約可領1200元至1500元，已經不多還可能被砍薪資；Frank強調，提高薪資是最直接提高求職者來工地上班意願的辦法。
此前也有學者透露，營造業目前其實不缺工，缺的是便宜的勞工，當勞工有選擇權時，就會選擇向大廠工程靠攏，造成其他營建業招不到人的問題。
學者建議，勞工的供需問題剛好能讓業者思考，是否該調整外界對營造業粗工、低薪的刻板印象，如此才能吸引更多求職者投入。