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特企／讓開箱更便利 3M二合一開箱剪刀全球首發在台灣

▲3M 通路行銷總監 吳佳儒、特力屋 行銷總監 張瓈今、3M 大中華區行銷總經理 侯仁偉、3M 主要通路業務總監 洪清煌（由左往右）。（圖／品牌提供）
▲3M 通路行銷總監 吳佳儒、特力屋 行銷總監 張瓈今、3M 大中華區行銷總經理 侯仁偉、3M 主要通路業務總監 洪清煌（由左往右）。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-19 18:00:46

自2020疫情開始，「宅經濟」飛速成長，因網路購物產生的包裹數量急遽攀升。尤其是2021年疫情升溫後，催化各世代族群進入網購市場，更讓網路購物包裹成為生活中的重要環節。2020年，台灣4大超商單店年取貨量合計來到3.4億件次 ，使用網路購物的人口也已超過1100萬人 。跨境包裹亦於近年來大幅增長，十年間成長約541%，來到每年6,233萬件 。後疫情時代，因遠端辦公、學習的增加，預計未來的網路購物交易數及包裹數量將持續增長。

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為因應市場需求及消費者習慣，3M研發出全新的「二合一開箱剪刀」，並選在台灣進行全球首發上市，讓台灣網路購物消費者都能享受方便、安全、快速的使用者體驗，更是看準台灣充沛的市場活力可以創造全球網路購物市場新風潮。

多工並進　包裹開箱一把足矣

3M二合一開箱剪刀，改善過往剪刀、美工刀使用的不便及安全性問題，提供消費者更便利的好選擇。3M二合一開箱剪刀既是剪刀也是美工刀。除了一般剪刀使用，利用剪刀中間的創新專利扣設計，讓刀尖處模擬刀片凸出5mm尖頭，便能轉換剪刀和開箱兩種模式。

5mm的刀頭設計，能改善多數使用者曾碰過割傷包裹內容物或劃傷自己的的經驗，並提供使用者安全、內容物完整的網路購物包裹開箱體驗。另外，包裹上的個資貼紙，亦是消費者在處理包裹上常碰到的困擾，利用3M二合一開箱剪刀的開箱模式，便能輕鬆的割除。3M二合一開箱剪刀讓包裹開箱一氣呵成，一把足矣。

滿足多元需求　不同材質讓使用更便利

除一般消費者網購使用外，超商、網路購物賣家、實體賣場等商用領域也常有開箱需求。為配合各族群更便利使用，3M貼心設計出三款不同刀刃材質的二合一開箱剪刀，包含鈦金屬塗層、不沾膠塗層以及高級不鏽鋼等3款不同材質的開箱剪刀，讓消費者根據喜好與需求選購。鈦金屬塗層具備高硬度特性，適合剪切各種高硬度材質，不沾膠則是為消費者解決一般剪刀在剪切膠帶時沾黏及留有殘膠清潔不易的困擾，適合手工藝、包裹打包使用。高級不鏽鋼材質則是適合一般居家使用，讓一般使用者都能更簡單的入手。

3M二合一開箱剪刀，針對後疫情時代宅經濟的最新設計，從剪刀的小細節做起，讓生活無處不便利。即日起，3M二合一開箱剪刀將於全台最大專業修繕通路「特力屋」全球首發上市。3M讓生活無難事，就從「剪」做起！

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