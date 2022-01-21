小無尾熊首次舔自己便便！飼育員見了嗨翻：生存能力get
臺北市立動物園與澳洲庫倫賓動物保護區共同討論後，去(110)年11月19日為罹病的無尾熊「Grace（雌）」進行人道處理，並取出育兒袋內的Joey後，保育員緊急啟動人工哺育機制轉眼已超過2個月。雖然為了妥善照顧Joey，保育員每天都過得戰戰兢兢，但也因此首次觀察到Joey竟會舔拭自己的洩殖腔、吃自己的稀便，讓保育員們都覺得既興奮又幸運。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 21:46:00
一般在育兒袋內的Joey，約在6個月大左右時，會從原本喝媽媽的奶，慢慢轉換食性開始吃桉樹葉，在這個轉換食性的過渡期，Joey一定要先去補充一個重要的「副食品」—媽媽的盲腸便（pap）。雖然這時期的Joey大多數時間仍躲在媽媽的育兒袋內，未必容易觀察，但在臺北市立動物園出生的幾隻Joey，都曾被保育員觀察到吃媽媽的盲腸便。在育兒袋內的Joey會小小探出頭來，舔拭媽媽的洩殖腔來刺激媽媽排便，在一顆一顆正常的大便排出來後，接著媽媽就會排出比較軟的大便，也就是精華所在的盲腸便。
這種軟便裡面含有媽媽盲腸內消化中的桉樹葉，以及原本在媽媽腸道中可以幫助消化的微生物菌叢，Joey吃下媽媽的盲腸便後，這些菌叢就可以在Joey的消化道中生存，幫助他未來對桉樹葉的消化。因為無尾熊是屬於後腸發酵的動物，食物吃下去後，通常是利用腸胃後半段的盲腸進行發酵、分解與吸收，無尾熊必須透過盲腸中大量的微生物菌叢，來協助分解比較難以消化的桉樹葉，才能獲得活動所需的能量。因此，正常的腸道菌叢對無尾熊來說非常重要，如果沒有建立好體內的腸道菌叢，會使得無尾熊無法充分利用桉樹葉獲取足夠的能量及養分，而造成營養不良等後續問題。
幸運的是，目前人工哺育的無尾熊Joey，經過保育員的研判，在從媽媽「Grace」的育兒袋取出之前，應該曾吃到過媽媽的盲腸便。除此之外，在人工哺育的過程中，保育員也第一次觀察到Joey會舔拭自己的洩殖腔吃自己的稀便，經詢問澳洲庫倫賓動物保護區的專家，才知道在澳洲人工哺育的無尾熊個體，也曾有類似的情況。以往Joey躲在育兒袋內，非常不容易去觀察在育兒袋裡的Joey除了吃媽媽的盲腸便，是否也會吃自己的稀便。雖然這次觀察到「Grace」的Joey在吃自己的稀便，也不一定能證明原本在Joey在育兒袋內會有一樣的行為，但看著Joey低頭舔著自己的洩殖腔，一抬頭滿臉褐色便便的樣子，還是讓保育員看得既驚奇又好笑。
轉眼間，「Grace」的Joey已經260日齡，體重也邁向620公克，一天天慢慢成長中。隨著Joey漸漸長大，前陣子也幫Joey換了更大的新家，希望在人工哺育的照養之下，能夠平安健康囉！（編輯：李惠婷）