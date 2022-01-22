疫情這點最令人憂心　專家斷言：一年內幾乎所有人會感染

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蘇益仁認為，本波疫情還須持續觀察，但新型變異株Omicron傳播力高，現歐美已有超過半數的人都確診，他斷言「幾乎所有人未來一年內會被感染」，未來一年大概全球的人都會染疫。
蘇益仁進一步指出，歐美國家疫苗接種比例高，且超過半數民眾都已經感染，自然感染比例也慢慢增加，另像「第三世界國家會最先達到群體免疫」，因第三世界國家疫苗接種比例雖低，僅約2至3成，不過確診人數多，自然感染比例達到8成以上，有群體免疫，「疫情會持續下去，最後我們一定會與病毒共存」。
蘇益仁推測，全球最大的引爆點會在中國，中國現疫情少，自然感染比例低或疫苗接種比例低，受疫情影響會最嚴重，在全世界疫情快要結束時可能會「被颱風尾掃到」，因為缺少抗體。
「台灣最憂心的是60歲以上人口打的不多。」蘇強調，老年人一定要打疫苗，像是去年5月大流行時，死亡的幾乎都是老年人，且老年人若是染疫容易重症、住院，也會造成醫療量能崩潰。
蘇益仁也提到，有疫情對於年輕族群、有打疫苗者較無關係，因為輕症無須住院，可以在集中檢疫所、防疫旅館甚至是居家隔離即可，不用至醫院，要讓醫療量能維持在治療為重。
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