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疫情這點最令人憂心　專家斷言：一年內幾乎所有人會感染

▲疾管局前局長蘇益仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時斷言，「幾乎所有人未來一年內都會被感染」，且台灣令人最憂心的就是六十歲以上人口接種疫苗比例仍不多。（圖／記者葉政勳攝）
▲疾管局前局長蘇益仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時斷言，「幾乎所有人未來一年內都會被感染」，且台灣令人最憂心的就是六十歲以上人口接種疫苗比例仍不多。（圖／記者葉政勳攝）

記者許若茵／台北報導

2022-01-22 11:00:03

今（22）日桃園市長鄭文燦指出，桃園某工廠已累計70人確診，疫情持續升溫。疾管局前局長蘇益仁今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時斷言：「幾乎所有人未來一年內都會被感染！」且台灣令人最憂心的就是60歲以上人口接種疫苗比例仍不多，若染疫恐造成住院、重症，導致醫療量能崩潰。

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中壢西堤餐廳昨（21）日新增2名曾於1月9日用餐的移工確診，不過由於未填寫實聯制，已經過了12日才被匡列，恐已發病超過一週。中央流行疫情指揮中心昨深夜證實，該移工工作的工廠檢出60人陽性，到了今早，桃園市長鄭文燦表示，該工廠已累計70人確診。

蘇益仁認為，本波疫情還須持續觀察，但新型變異株Omicron傳播力高，現歐美已有超過半數的人都確診，他斷言「幾乎所有人未來一年內會被感染」，未來一年大概全球的人都會染疫。

蘇益仁進一步指出，歐美國家疫苗接種比例高，且超過半數民眾都已經感染，自然感染比例也慢慢增加，另像「第三世界國家會最先達到群體免疫」，因第三世界國家疫苗接種比例雖低，僅約2至3成，不過確診人數多，自然感染比例達到8成以上，有群體免疫，「疫情會持續下去，最後我們一定會與病毒共存」。

蘇益仁推測，全球最大的引爆點會在中國，中國現疫情少，自然感染比例低或疫苗接種比例低，受疫情影響會最嚴重，在全世界疫情快要結束時可能會「被颱風尾掃到」，因為缺少抗體。

「台灣最憂心的是60歲以上人口打的不多。」蘇強調，老年人一定要打疫苗，像是去年5月大流行時，死亡的幾乎都是老年人，且老年人若是染疫容易重症、住院，也會造成醫療量能崩潰。

蘇益仁也提到，有疫情對於年輕族群、有打疫苗者較無關係，因為輕症無須住院，可以在集中檢疫所、防疫旅館甚至是居家隔離即可，不用至醫院，要讓醫療量能維持在治療為重。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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