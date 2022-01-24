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特企／南山人壽「南得有你無所不在」秉持視客如親

▲南山人壽推出形象影片，展現公平待客之服務精神。（圖／品牌提供）
▲南山人壽推出形象影片，展現公平待客之服務精神。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-24 12:00:56

「服務保戶的工作雖然平凡，但南山的使命卻不平凡。」南山人壽致力提升服務價值，為提供更友善與温暖關懷的服務，秉持「視客如親、比客戶早一步想到可能的需求，提供更快、更好、更有價值的服務」，才能多年來獲得消費者高度的肯定。以理賠服務為例，南山人壽將人工智慧導入理賠程序中，運用科技代替人工判讀更精準快速的完成理賠，也將區塊鏈技術運用在理賠聯盟鏈、理賠醫起通，同時與全台許多醫院合作提供保險金扣抵醫療費用服務，這些創新都是為了提供保戶更好的務體驗，讓保戶在不幸遭逢事故時能快速獲得理賠金，及時解決燃眉之急；同時，在理賠過程，想方設法找出可賠付的理由，到府或致電關懷保戶癒後情形，並擴大關懷服務，當保戶因失能有照顧需求，媒合長照平台提供居家/臨時看護；保戶罹患癌症，提供心理衛健資源，以及癌後飲食營養的專屬關懷包，我們希望在客戶治療與復原歷程中，給與陪伴與支持。

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為了傳達南山人壽客服團隊無所不在的服務及日常與工作使命，推出全新形象影片「南得有你，無所不在」，傳遞南山人壽的同仁不論在任何困難的處境下，都會用正面積極的精神，替客戶著想的態度解決問題，以「溫暖」、「守護」與「創新」的理念，持續優化客戶體驗，提供超越客戶期待的感動服務。

回想2021年疫情嚴峻的時刻，南山人壽的同仁們雖然各自在不同地方，不論線上或線下的所有同仁皆堅守崗位，以客戶角度思考提供客戶安心的服務，同時快速啟動一系列的保戶關懷措施，包括保費緩繳、保單借款紓困與房貸紓困，還有因應醫療量能緊繃，擴大理賠服務範圍，入住集中檢疫所或防疫旅館視為住院、需住院的疾病或意外傷害經醫囑改採門診方式治療視為住院，入住負壓隔離病房，比照加護病房；因施打疫苗身故或產生副作用，與既有疾病無關者視為意外。

就如同影片中三位「南山戰隊」，互相支持彼此依靠、一起成長，一起為了堅持對的事情而努力，朝著心中的理想邁進，隱喻南山人壽的客戶服務精神，影片中一句「像家人一樣，無所不在」，反映出南山人壽把客戶當成自己的家人，提供最貼心、無微不至的客戶服務。

南山人壽因應不同客群需求，運用數位工具量身打造金融友善環境，讓客戶享有更好的服務體驗，推出業界首創掃描QR Code、聽取錄音檔及點字書服務，幇助身心障礙消費者便捷快速地取得保險保障、了解自身重要的權益，讓客戶更放心；南山人壽落實公平待客，致力優化客戶體驗，具體實踐普惠金融，這樣的服務精神，長期以來深獲客戶及消費大眾高度肯定，也為南山人壽贏得多項大獎，獲頒2021年第18屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」全國首獎、第九屆臺灣保險卓越獎「保戶服務卓越獎」銀質獎、工商時報「臺灣服務業大評鑑」壽險業銀牌獎、及「第一屆數位金融獎」數位普惠獎金質獎等獎項，顯示南山人壽專業經營及創新服務的優質品牌形象。

南山人壽深耕臺灣超越半世紀，南山人壽秉持公益服務業的精神，致力透過專業服務與溫暖關懷，展現保險業的核心價值。未來亦將持續與內勤員工、業務同仁、合作夥伴攜手努力，秉持「誠信對待、專業服務、溫暖關懷」的經營理念，真誠提供客戶更好服務，做客戶堅實的人生依靠，成為客戶幸福的捍衛者，為臺灣成就更多溫暖與幸福。

 https://www.youtube.com/watch?v=GTRKDMlRgp0

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