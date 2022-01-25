山寨大國品牌竟怒告Renault Mobilize侵權，判決結果秒打臉

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中國近年陸續誕生許多新汽車公司，而所推出的車款在造型上也讓眾人驚艷，但不是說設計有多獨到創新，不僅沒有任何創意，甚至全車由裡至外設計幾乎都是抄襲歐洲知名汽車，被稱為山寨國此舉似乎也不意外，當然也因如此不少歐洲品牌也紛紛對此提告，而近日有報導又發生中國與歐洲汽車品牌提告一事。不過這次卻是中國品牌反過來提告歐洲品牌侵權，於2017年成立的中國Human Horizons在2019年宣佈成立全新電動車品牌HiPhi（高合），並陸續帶來HiPhi Z與HiPhi X等車，而此案件被告就是Renault於2021年初成立新事業部Mobilize所帶來的EZ-1 Prototype。
但此次提告並非針對輛造型設計而是品牌廠徽侵權，首先HiPhi廠徽由一直線及左右半圓曲線構成，而Mobilize的EZ-1 Prototype廠徽也同樣由此線條元素組成，差別在於曲線弧度、角度與顏色。對此Human Horizons於2021年10月向德國法院提出訴訟，表示Human Horizons早在2018年8月時就已在多國進行註冊，而Mobilize雖有在歐盟、中國、英國、挪威、巴西、俄羅斯和瑞士等國家註冊，但時間點卻是2021年1月，不僅有明顯侵權同時也影響品牌於歐洲發展，因此要求Mobilize停止使用該商標。
目前該案件仍在進行中，但據了解有媒體指出德國法院已做出對Mobilize有利的判決