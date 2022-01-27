486先生爆抄襲！道歉文「兩版本重發」被抓包 網秒出征
團購電商老闆「486先生」除了販售商品，常常在網路上針貶時事，敢講敢嗆的發言，吸引不少粉絲喜愛跟隨。不過，近日486先生的影片被發現抄襲影片創作團體「HoldChill猴糗」，影片內容不論從主題、分鏡甚至到服裝都非常相似，讓該團體幽默地說「如果想要與我們合作，也非常歡迎喔！」而486先生目前除了將影片下架以外，稍早也發出聲明道歉，但卻被網友抓包發了又刪，有不同版本的道歉文，於是粉專留言瞬間被灌爆。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 10:02:33｜2022-01-27 10:17:29
「HoldChill猴糗」的兩名主持人透過臉書粉專PO出影片表示，他們一支創意發想的「討債」影片，遭到486先生的團隊抄襲，還自嘲「他們可以說是『抄』乎我意料之外，他們真的拍得『抄』好的」，影片中也不忘調侃，由於團隊還沒紅影片中並沒有業配，但486先生團隊「臨摹」的影片中，還有置入商品，高EQ的回應讓網友全讚爆。
而對於該起爭議事件，486先生一早8點多先發文表示「阿靠邀阿，看到同仁跟我說，有朋友反應我們同事拍一支影片，是跟HoldChill猴糗致敬的，我真的差點腦溢血，我在這要公開向HoldChill猴糗致歉，真的尷尬阿我，假若有經過西華酒店我公司這邊，我一定要請吃個飯當面道歉。」
但沒想到時隔一小時，486先生突然刪文，又發出一篇正式聲明稿表示「本公司於今年1月22日上架一支春節伴手禮影片，經網友臉書標註告知該影片與HoldChill猴糗【討債集團】影片多有雷同之處，昨天1月26日晚間啟動內部調查並立即下架影片，未來將以更嚴格的標準檢視公司各類影音產出品，感謝優秀創作者 HoldChill猴糗 以及網友們的指正及監督」。
結果貼文一出，引來網友罵聲表示「一開始想嘻嘻哈哈的，被砲轟才正面道歉，真的超瞎」、「記得要請人家吃飯，你上一篇自己說的」、「上一篇真的完全看不出在道歉，真是『抄』輕浮的口吻」、「平常看你罵人，也沒想到有天你也會道歉」、「一句『道歉』都沒有的道歉聲明」、「抄襲就抄襲，什麼多有雷同之處！從頭到尾根本沒道歉」而也有網友也發現，自己在486先生粉專留言會被刪除，又再度引發爭議。（編輯：張嘉哲）