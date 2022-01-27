蔡英文打「經國牌」　綠營內部炸鍋引論戰

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針對蔡英文日前出席「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」開幕典禮，被外界視為打「蔣經國牌」，在綠營內部掀起不小波瀾。蔡英文昔日文膽姚人多就批評，政治上總有些東西不應該被拿出來交換，所以他反對蔡去紀念蔣經國，因為蔡把轉型正義拿來做為政黨角力與政治攻防的工具，「這是錯的，甚至是不道德的」。
姚人多說，全世界宣稱要做轉型正義的國家，很少有國家元首會這樣做，一個宣稱要做轉型正義的總統，最後變成獨裁者的傳人，「我實在不知道該哭還是該笑」。
段宜康則說，蔡去紀念蔣經國是莫名其妙，讓人無言以對。既然如此，當初何必要推動轉型正義？大家說不要只追究加害體制最底層的線民，應該追查下令監控、加害的人。現在總統去肯定那個威權體制最頂端的人，這又算什麼價值？
段宜康表示，從哪個面向來評價一個當政者，代表評價者的價值觀。「難道我們會去肯定希特勒復興德國嗎？」
郭國文則說，「反共保台」就結果來說是有相似之處，但畢竟出發點是不一樣的。現階段大家「保台」，是保障一個民主體制的國家跟台灣的未來，但蔣經國是要保住「蔣氏政權」，那個本質上出發點是有所差異，不能等同。
郭國文也說，歷任總統在歷史上有功與過，許多資料本就應該去完整整理。蔣經國雖然是處於威權時代，但他就是其中一位總統，所以台灣體制轉換過程中，進行資料彙整，去理解蔣經國時代的意義，這樣的討論是好的。
何欣純也說，中道來看，蔣經國的功過自有公評，蔡英文站在總統的高度跟台灣歷史廣度，去做部分理性的陳述，這就是陳述之一，但也不能完全當作蔡英文對蔣經國功過的完全論斷。
何欣純說，歷史脈絡裡面，蔣經國在推動民主解嚴確實是歷史也是事實，針對部分事實去做公開演說，也不要太過度解讀。「我覺得這是總統站在高度，在民主化過程裡面，對蔣經國部分確實對於台灣民主化貢獻，給他公開演說表達，或許只是參加這個活動的尊重」。