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三軍總醫院中醫部胡展榕醫師表示，「骨頭」在中醫的生理概念中，有包護與支持身體的功能，也是人體儲藏精氣（古人稱為「精髓」）的位置之一。而骨頭中儲藏精氣的充盈與否，與人體內在的臟腑功能、經絡調控密切相關。
先天體質及後天疾病及面對老化的保養等，都影響著人體的臟腑與經絡功能。是故，若因上述因素導致填充於骨內的精氣減少，則骨的支持功能變會減弱，從而提高骨折的風險。
中醫處理分兩面向 填充精氣及治療痛症
已出現骨鬆或罹患未來較易導致骨鬆疾病的患者，除接受現代醫學的治療追蹤外，也能透過中醫的處置達到增進骨質密度與改善生活品質的目標。
胡展榕醫師指出，中醫處理骨質疏鬆一般會有兩個面向同時進行：一是分析患者體質特色進而加以調整並加強骨質填充，使臟腑與經絡的運作功能良好，並透過中藥的作用使精氣填充於骨內，改善骨質密度與緩解骨鬆的進展，其中杜仲、續斷、補骨脂、何首烏、鹿角膠、龜板膠等，是中醫常選擇用以填充骨內精氣的用藥。第二，協助處理患者出現骨疏的原生疾病，或是骨鬆導致的骨折、姿態變化導致的疼痛，中醫師會按照患者的病情進行分析，選擇適合的方藥進行治療。
調整日常作息 預防骨鬆從年輕做起
在骨質疏鬆預防方面，胡展榕醫師提醒，不僅高齡族群需要保養與預防，少壯年的民眾也應一同養成良好的生活習慣，如規律作息、適當的營養、適度戶外活動及避免菸酒等，不僅可減少發生疾病的機會，更能使人體儲藏於骨內的精氣充盈飽滿，以應付日後因疾病與老化等人體精氣的消耗，減少骨質疏鬆的發生率。
原文作者：胡展榕醫師
原文網址：https://enews.tsgh.ndmctsgh.edu.tw/edm/content_detail.aspx?eid=1653
資料來源：健康醫療網 中藥也能治骨質疏鬆 填充骨內精氣靠「這幾味」
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊