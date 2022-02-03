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陪病家屬傳染疫　醫指「這件事」難遵循

▲昨（2）日台北市長柯文哲指出，北市已有十數起「陪病家屬」確診，對於染疫者照顧規範還待改進。圖為彰化基督醫院負壓隔離病房。（示意圖，與新聞無涉／記者陳雅芳攝，2020.01.26）
▲昨（2）日台北市長柯文哲指出，北市已有十數起「陪病家屬」確診，對於染疫者照顧規範還待改進。圖為彰化基督醫院負壓隔離病房。（示意圖，與新聞無涉／記者陳雅芳攝，2020.01.26）

記者許若茵／台北報導

2022-02-03 13:56:41｜2022-02-03 14:04:54

昨（2）日台北市長柯文哲指出，北市已有十數起「陪病家屬」確診，對於染疫者照顧規範還待改進。對此，台大醫院感染管制中心主任、台灣感染管制學會理事長陳宜君接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，確診幼兒見到家人戴著口罩，和平日樣貌不同可能會哭鬧，因此陪病人可能會移除個人防護裝備，較難遵循規定，不過仍建議入住者可以多清潔病室環境。

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台北市昨新增一例確診個案，是一名幼兒園確診學童的陪病家屬，雖該家屬已施打兩劑BNT疫苗，但仍疑似在陪病過程中遭到感染。柯文哲透露，台北市已經有十數起同為「陪病者確診」的案例，12歲以下確診兒童需要有家長照護，對於染疫者照顧規範還需改進。

陳宜君指出，站在保護家長的立場，接受完整疫苗接種，再進入隔離病室照顧幼兒較為安全，但「家人生病不會選擇時間」，孩子已經生病，需要家人照顧，尤其平日照顧幼兒的家屬可能是爸爸、媽媽，或是爺爺奶奶等人，不可能等到完成接種後才進入病房照顧。

對於陪病規範，陳宜君說明，在隔離病室照顧確診病人，「第一要件是徵求陪病人的同意」，提供個人隔離防護裝備，包含隔離衣、手套、口罩等，醫護人員也會提供衛教，並要求每個陪病人24小時遵從，不過這並不是容易的事，有時醫護人員注意到陪病人沒有遵從規定會給予提醒，但不可能24小時監控並強迫遵從。

此外，陳宜君也提到，照顧幼兒的陪病人，在某些情境下會比較困難遵循規定，因為有些孩子在陌生環境下，看到家人戴著口罩，樣貌和平日不同，可能會哭鬧，因此家長可能會移除個人防護裝備。

陳宜君表示，在病室設計方面，理想上病人與陪病人的床，應要能分開超過1.5公尺，且還要考慮空氣流向，但病室設計原先的考量是以醫療為前提，重點不同，不過仍鼓勵入住者，在身體狀況可以的前提下，可進行平日的居家環境清潔，再加上以酒精擦拭常接觸的表面，一起保持病室環境清潔。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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