台灣保母高齡化！8成6超過40歲　年輕人不愛當保母4大原因曝

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相較之下，衛福部社家署統計托嬰中心專業人員人數，截至2023年底，托育人員總計有1萬3189人，從業者以30至40歲為多、佔比34.34%，未滿30歲族群則以31.74%次之，超過50歲以上的從業者佔比僅有不到10%，整體從業人員年齡較低。
據了解，托育照顧相關專科學歷的學生，在出社會後普遍偏向於先在托育中心等機構工作，待累積一定經驗後，再考量生涯規劃，如結婚、生育、家庭照顧等因素，在中壯年時期陸續轉往居家托育繼續服務，因此居家托育從業人員年齡層普遍較高。
此外，雖目前居家式托育服務提供資格為「三軌制」，即取得保母人員技術士證、具有相關學程、科、系、所學歷，或是修畢托育人員專業訓練課程，並領有結業證書者，都可以提供服務，但社家署長簡慧娟提到，近年來推動居家托育準公共化，希望能夠趨於「雙軌制」，增加具有前2項資格的從業者比例。
《NOWnews今日新聞》盤點出保母高齡化、年輕人不當保母的4大原因。
原因一：居家保母門檻低、薪水工作不穩定
中台科大兒童教育暨事業經營系副教授洪智倫接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，通常幼保系學生畢業後會依序去國小附幼、公立幼兒園、托嬰中心等機構式的職場，居家保母非首選。
洪智倫說明，國小附幼教師的敘薪方式、福利等，和國小教師一樣，可以跳級、有退休金、工作有保障、較穩定，成為畢業生首選；且學生在校通常都去托嬰中心、幼兒園實習，機構能學到的東西、資源較多，學生比較了解工作內容，加上給薪也不錯，畢業後自然先選擇這些職場。另外就是居家托育人員（俗稱的保母）取得資格門檻低、社會地位低，年輕人也較難接受一畢業就留在家裡帶小孩，還是會想要有同事、對外的職場環境。
原因二：政府推長照2.0 高職幼保科關閉
洪智倫指出，台灣面臨少子化高齡化，政府也因應這樣的趨勢，推出長照2.0，許多高職幼保科都關閉或改成長照科，許多高中職家長也擔心小孩唸幼保科，未來會沒工作，可能會勸說小孩棄幼保唸長照。「但沒想到很多畢業生回來分享，長照照服員門檻比保母更低，不但修課內容沒保母多，薪水也更低，而曾經關掉的幼保科也沒辦法再開設回來，等於少了一個培育的管道。」
原因三：國家人力配置問題、不重視技職人才
大學問執行長魏佳卉則表示，在少子化浪潮下，台灣的托育人才培養出現困境，根據四技二專的家政群幼保類報考人數來看，98年有3853人報考、到了113年只剩1348人，約每年減少15%左右。
「之所以會有這樣的變化，主要是幼保類科系大多在技高，在技高階段就沒人讀，自然到了大專院校階段也不會有人選讀。」魏佳卉指出，若是再更往前一點來看，許多學生在國中階段，不知道有這些技職科系可以讀，家長、學生都不清楚國家人力配置狀況、社會需要哪些人才，在資訊不足的情況下，優先選擇普通高中，建議國家應該盤點產業缺工狀況，在升學階段，給予完整資訊，協助學生進行生涯。
原因四：出社會後再進修 二技進修部、學士後教保專班滿招
此外，魏佳卉提到，雖然四技二專的家政群幼保類報考人數逐年下降，越來越少學生選擇就讀幼保系，但學士後專班卻呈現爆滿現象，推測是許多學生出了社會後，發現幼教人才大缺，才回學校補學分。
洪智倫也說，中台科大兒童教育暨事業經營系的二技進修部，從107學年度開2班、招收90人，到112學年度增至6班、招收276人，不但年年滿招，班級與人數還逐年成長，甚至112學年度還另開設學士後教保專班。
洪智倫表示，進修部學生的年齡從20幾跨到40幾歲，有五專畢業回來補學歷，也有幼保系畢業後，沒有去幼兒園，看到現在缺人了，回來進修，還有結婚生子後想要二度就業者，以及尋求轉職者，如英文補習班、教會課後照顧班、安親班等，若要教0至6歲小朋友，需具有教保員資格，所以回學校補學歷。