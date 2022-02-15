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國內疫情可控？11條感染源不明　醫授招解「無頭公案」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中評估，國內疫情穩定可控，傳播鏈也逐漸收斂。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中評估，國內疫情穩定可控，傳播鏈也逐漸收斂。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

2022-02-15 11:02:42

昨（14）日我國新冠肺炎本土個案再增4例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中評估，國內疫情穩定可控，傳播鏈也逐漸收斂。中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師、中華民國防疫學會理事長王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，雖然目前不用過於擔心，但篩查政策必須從現行的「刻花疫調」改為「大匡列」才能終結疫情。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今指出，現國內還有11條感染源不明的傳播鏈需釐清，包含高雄砂石場、跨縣市五姊妹家族、中國境外移入家庭、嘉聯益電子廠、日翊物流、汐止手搖飲店員、板橋家庭群聚、礁溪長榮鳳凰酒店、諾貝爾幼兒園與今日新增的家庭群聚個案和紅茶牛奶店員工。

不過陳時中也提到，台灣疫情現處在穩定可控的狀況，經歷春節後病例數並未大量增加，傳播鏈也在收斂，但還是要持續觀察。

「這點我同意」，王任賢認為，目前每天病例數增長穩定在兩位數下，並沒有呈現指數型上升，台灣現在「一定可以」走向與病毒共存，不過若是要避免如同歐美國家與病毒共存的失敗案例，仍然要進行篩查。

王任賢直指，指揮中心篩查政策錯誤，不論是匡列或是篩查都有問題，感染源不會沒有源頭，只是沒有篩查或匡列出來，這些「無頭公案」太多，動態清零就有難度。

王任賢強調，指揮中心的疫調方式被調侃為「刻花」，應以「大匡列」取代現行的疫調方式，讓同時間暴露於足跡的人都能主動戴口罩找衛生局篩查，政府可將感染案例的足跡詳細公布，並同步公告篩查點，呼籲有活動史的人趕快到指定地點篩查，也就能減少很多無頭公案。

王任賢也提到，對於現行11條感染源不明的傳播鏈不用過於擔心，依照現行篩查並無篩出太多確診者，代表目前沒有對社區形成大礙，不過未來一定要好好進行大框列，持續篩查出確診者。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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