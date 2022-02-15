國內疫情可控？11條感染源不明　醫授招解「無頭公案」

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不過陳時中也提到，台灣疫情現處在穩定可控的狀況，經歷春節後病例數並未大量增加，傳播鏈也在收斂，但還是要持續觀察。
「這點我同意」，王任賢認為，目前每天病例數增長穩定在兩位數下，並沒有呈現指數型上升，台灣現在「一定可以」走向與病毒共存，不過若是要避免如同歐美國家與病毒共存的失敗案例，仍然要進行篩查。
王任賢直指，指揮中心篩查政策錯誤，不論是匡列或是篩查都有問題，感染源不會沒有源頭，只是沒有篩查或匡列出來，這些「無頭公案」太多，動態清零就有難度。
王任賢強調，指揮中心的疫調方式被調侃為「刻花」，應以「大匡列」取代現行的疫調方式，讓同時間暴露於足跡的人都能主動戴口罩找衛生局篩查，政府可將感染案例的足跡詳細公布，並同步公告篩查點，呼籲有活動史的人趕快到指定地點篩查，也就能減少很多無頭公案。
王任賢也提到，對於現行11條感染源不明的傳播鏈不用過於擔心，依照現行篩查並無篩出太多確診者，代表目前沒有對社區形成大礙，不過未來一定要好好進行大框列，持續篩查出確診者。
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