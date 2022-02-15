別選醫學系！醫師揭「真實心聲」勸讀電資：工程師比較好

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原PO接著分享醫師的真實生活，「我承認我是醫學最魯的那群，選到大科，不過說句實話，每年內科（361人）+外科（314）+婦產（80）+兒（130）就佔超過一半的人了，這些人出來基本上都比工程師慘很多」。
他說，他當時PGY時期一個月八月，週工時大約80-90hr，住院醫師當六年，一個月10萬，週工時約110hr，除了特休14天，每天都得到醫院，「基本上每天的生活，就是四點半～5點到醫院，半夜開完刀，fellow1年，一個月10萬，週工時也差不多110hr」。
「主治醫師我到區域醫院升，因為將來預期薪水會比原本訓練的醫學中心好很多」，因為原PO在醫學中心的同事，當主治醫師前三年，幾乎沒人領超過15萬元，「現在我V6（主治醫師第六年），月值14班，簡單來說，就是一個月有14天晚上要在開刀房過夜（基本上每天都有急診刀），平均薪水大約25-30/月，沒有年終、沒有分紅」。
他認為，對內科、外科等大科醫師來說，基本上就是值班一輩子值到死，「靠值班賺錢，同年的工程師，薪水、工時和生活都徹底屌打醫師，更別提35歲前，人生最精華的時間，醫師更是完全被工程師遠遠拋開」，他也在文末感嘆「在台灣，公司不差的工程師都屌打醫師，更何況我們當年高中班上46位，有19位讀工程的在矽谷」。
貼文一出，有人認同，「醫師真的好慘，這種悲慘職業還真的有人要唸哦哈哈」、「高中差不多程度，讀電機比讀醫學好多了」；但也有人認為，「還是醫生好==」、「醫生還是好多了」、「說的很像每年科技業都很旺，醫師只要人會生病，都能賺」、「工程師做到四十歲就被公司拋棄啊」、「科技業是講實力的地方，實力夠各方挖角，也可以自行創業，是很公平的職業，不需靠關係，所以厲害的人適合電資，求安穩的適合醫學」。（編輯：郭佩蓉）