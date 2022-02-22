范文芳帶兒子「探班」　李銘順秒喊罷工：買機票回家

鏡文學影集《八尺門的辯護人》如火如荼趕工拍攝，男主角李銘順遠在新加坡的愛妻范文芳與寶貝兒子Zed，和李銘順弟弟李銘忠組成「李氏宗親會」，神祕安排漢堡車探班，同時慰勞經歷2個多月拍攝的劇組人員們。幾乎每天早餐都必吃漢堡的李銘順，看到漢堡車果然食指大動：「哇，今天誰來探班？」轉頭發現愛妻范文芳與寶貝兒子Zed竟「站」在一旁，原來是妻兒「人形立牌」，此時傳出「祝你生日快樂」歌聲，李銘順正疑惑又誰生日，轉頭才發現是弟弟李銘忠驚喜端出「特製海南雞漢堡」，李銘順忍不住大呼：「你騙我，你說今天要下台中拍戲？」李銘忠大笑：「對啊，先給你驚喜，晚點才下台中。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-22 11:40:00
李銘順笑說愛妻范文芳：「常常給我驚喜都非常成功；我就奇怪她這幾天怎麼好冷漠？原來…」人形立牌范文芳寫著：「希望大家吃『堡』喝足，繼續這場美妙的旅程。期待電視劇播映喔。」兒子Zed則寫：「大哥哥、大姐姐還有爸爸辛苦了。」李銘順開心得忍不住馬上打電話回新加坡，跟老婆跟兒子視訊說自己好感動，他又提到前兩天視訊看兒子Zed穿著廚師裝，還說要去參加節目錄影，現在才知道是拍立牌照片；他作勢半開玩笑說他感動好想家，「不拍了，我要馬上買機票回家，哈哈。」
李銘順與李銘忠兩兄弟近年常在台灣拍戲，很意外這是弟弟李銘忠第一次到哥哥李銘順拍攝劇組探班，而且剛好是角色主景辦公室，李銘順特地介紹劇中角色工作「公設辦護人」跟法官、檢察官不一樣，「公辯是政府公務員，專門幫沒錢的重刑犯打官司。」他還特別介紹導演唐福睿：「比我們都年輕，才40歲，就當律師、作家、寫劇本、導戲。」李銘忠猛點頭：「哥哥常提起你。」導演唐福睿自謙：「抱怨我寫的律師台詞很多嗎？」李銘順大笑：「我是提我演你以前當律師的經驗。」導演唐福睿：「哈哈，所以銘順哥說以後再也不演律師了，可見當律師有多難當。」