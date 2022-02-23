台南人手刀衝啊！三井 OUTLET台南店 2月25日開幕

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三井OUT LET台南店店長吳政穎表示，台南店的設計概念融入台南古都元素，外觀利用錯綜複雜的木紋磚步道來呈現紅樹林植物的氣根向上延伸之生生氣息，主體外觀採用的紅陶磚牆面融入帶點古都風味的強烈特色，期望帶給第一次造訪台南的旅客，燃起對台南古都優美人文風景的讚嘆與雀躍心情，也引領了時尚新潮流及詮釋在地文化新色彩的創意。有別於林口店及台中店，三井OUT LET台南店考慮到南部天氣炎熱，全採室內購物設計，消費者者可免受豔陽曝曬，建築採用陽光、流水、綠樹等意象元素，高達約20米挑高的室內中央廣場，清新明亮感；寬廣的公區走道，沒有一般室內空間的壓迫感。此外，三井OUT LET台南店在東口戶外區設置一座超過20米高的「南空之塔」，被榕樹整個包圍，象徵欣欣向「榕」的生命力，充滿療癒魅力。
匯集包含台灣首店以及台南首店，國際精品如「COACH」「POLO RALPH LAUREN」「ALLSAINTS」「Abercrombie & Fitch」「abercrombie kids」「HOLLISTER」等超人氣品牌。哈日族必敗的「BEAMS」「UNITED ARROWS」「URBAN RESEARCH」，以及南台灣OUTLET首店的「.st ドットエスティ」等日本品牌。也有首次進駐台南OUTLET的「湯姆熊歡樂世界」的室內遊樂園，適合親子大小一同玩樂。
餐飲品項一向是百貨集客的大宗，三井OUT LET台南店規劃有主題餐廳以及美食廣場、以及輕食、伴手禮等日系餐飲品牌就有22家，如金子半之助、雞三和、彌生軒、首次進軍台灣道地日本食堂料理「銀座羅豚食堂」、日本前十大迴轉壽司「合点壽司 がってん寿司」。另包含台南在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」，以及嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」也以新業態首次進駐商場。
三井OUT LET總經理藤野隆史表示，試營運期間在無特別投入宣傳的情況下已吸引數萬名顧客前來，顯示顧客對於三井OUT LET期待很久，顧客的支持超乎預期；台南店的年度目標將朝50億營業額邁進，未來會透過試營運期間經驗持續進行調整，以期2月25日正式開幕營運後提供消費者更完善的購物環境與優質服務。