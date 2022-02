台南人手刀衝啊！三井 OUTLET台南店 2月25日開幕

三井不動產集團在台灣的商業事業第 3 據點 MITSUI OUTLET PARK 台南 ( 三井 OUT LET 台南店 ) 將於 2 月 25 日正式開幕,開幕之後將會成為台南最大的 OUTLET 商場。從 2 月 16 日起開始試營運至今已吸客 16 萬人,平均一天人流約 2 萬,假日更是湧進 3 萬人,許多民眾搶先在開幕前體驗台南所沒有的餐飲及精品。 2 月 24 日開幕前日將會休館一天,進行開幕前最後整理。

三井 OUT LET 台南店店長吳政穎表示,台南店的設計概念融入台南古都元素,外觀利用錯綜複雜的木紋磚步道來呈現紅樹林植物的氣根向上延伸之生生氣息,主體外觀採用的紅陶磚牆面融入帶點古都風味的強烈特色,期望帶給第一次造訪台南的旅客,燃起對台南古都優美人文風景的讚嘆與雀躍心情,也引領了時尚新潮流及詮釋在地文化新色彩的創意。

有別於林口店及台中店,三井 OUT LET 台南店考慮到南部天氣炎熱,全採室內購物設計,消費者者可免受豔陽曝曬,建築採用陽光、流水、綠樹等意象元素,高達約 20 米挑高的室內中央廣場,清新明亮感;寬廣的公區走道,沒有一般室內空間的壓迫感。此外,三井 OUT LET 台南店在東口戶外區設置一座超過 20 米高的「南空之塔」,被榕樹整個包圍,象徵欣欣向「榕」的生命力,充滿療癒魅力。

匯集包含台灣首店以及台南首店,國際精品如「 COACH 」「 POLO RALPH LAUREN 」「 ALLSAINTS 」「 Abercrombie & Fitch 」「 abercrombie kids 」「 HOLLISTER 」等超人氣品牌。哈日族必敗的「 BEAMS 」「 UNITED ARROWS 」「 URBAN RESEARCH 」,以及南台灣 OUTLET 首店的「 .st ドットエスティ」等日本品牌。也有首次進駐台南 OUTLET 的「湯姆熊歡樂世界」的室內遊樂園,適合親子大小一同玩樂。

▲三井OUT LET台南店開幕為南台灣盛事,預計將掀起一股「三井熱」(圖/記者林怡孜攝,2022,02,23)

餐飲品項一向是百貨集客的大宗,三井 OUT LET 台南店規劃有主題餐廳以及美食廣場、以及輕食、伴手禮等日系餐飲品牌就有 22 家,如金子半之助、雞三和、彌生軒、首次進軍台灣道地日本食堂料理「銀座羅豚食堂」、日本前十大迴轉壽司「合点壽司 がってん寿司」。另包含台南在地老店阿霞飯店新店型「 ASHA 」,以及嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」也以新業態首次進駐商場。