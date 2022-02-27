兩月捕逾八千隻　農委會提醒留意「秋行軍蟲」初期危害

我是廣告 請繼續往下閱讀
農委會指出，目前中部地區各項作物已陸續進入栽培期，其中硬質玉米、落花生、薏苡等雜糧作物，以及食用玉米與薑等均為國內已記錄秋行軍蟲寄主，為避免秋行軍蟲造成經濟損失，農委會台中區農業改良場呼籲，應留意作物初期受害徵狀，適時管理以確保作物收成。
台中區農業改良場表示，中部地區玉米、落花生及薑的春作時期均在1至3月，薏苡則於3月左右開始栽種。至於種植地區，硬質玉米及落花生主要於彰化縣芳苑、二林及大城等鄉鎮，食用玉米則散布於蔬菜栽培區；薑以南投縣仁愛鄉、名間鄉及周遭區域為主，薏苡集中於彰化縣二林鎮及台中市大雅區；其中台中市沙鹿區因以甘藷、落花生、薑及少量玉米輪替種植，成為風險較高區域。
台中區農業改良場進一步說明，秋行軍蟲全年發生，其中台中雜糧春作面積雖不如南部，但寄主作物多樣且田區分散，恐因管理強度不一而形成零散熱點。農友可依農委會公告的「秋行軍蟲整合性管理作業指引」，評估作物是否受害，以田區蟲害整合管理方式，維護作物產量及收益。
台中區農業改良場特別提醒，由於雜糧春作的蟲害管理強度不若一般蔬菜作物，農友多未養成定期巡查習慣，呼籲農友於栽培期開始後，應依循指引做好田間巡查作業，發現作物受害時可依公告的防治藥劑進行防治。
台中區農業改良場助理研究員林大淵指出，日前農委會已公告進入秋行軍蟲自主管理期，並持續進行蟲口密度監測及整合防治宣導工作，農友如遇害蟲鑑定或田間管理問題，仍可就近向改良場或縣市政府通報，請農友配合落實田間巡查及管理，以及各項防治宣導作為，防範秋行軍蟲疫情於未然。