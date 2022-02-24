怪咖總編爆八卦露「詭異微笑」 《小道消息》讓人發毛！
日本女星黑木華在新劇《Gossip小道消息＃她想知道真正的OO》飾演八卦網站的怪咖總編，除了直言不諱，更隨身帶著辭典，只為了追求「事實」的根本，黑木華更強調：「包括我在內，很多人對於網路新聞都是照單全收，究竟要如何深入探討是相當有趣的一件事。」
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-24 20:01:00
今年是黑木華演戲出道十週年，她曾在《重版出來！》飾演漫畫編輯，這回升職總編輯，肩負上司交代「任務」的她，在劇中實事求是、不苟言笑，招牌台詞「找到了」搭配嘴角上揚的微笑，讓許多觀眾看到直呼：「雞皮疙瘩都起來了！」同時讚嘆角色帥氣，對於只想要寫出事實的總編角色更是讚譽有加。
對於瀨古凜凜子這個角色，黑木華表示雖然不擅長與人互動，但絕對是個富有追求事實的信念與責任感的行動女性，尤其在這個難辨真偽的網路新聞時代，她說：「自己也想當個像凜凜子一樣，寫出真相的記者。」希望大家能透過瀨古凜凜子更加了解網路新聞的世界；至於為什麼凜凜子總是帶著辭典，該劇製作人芳川茜解答因為這個角色不懂得察言觀色，加上「需要詳述『正確事實』的依據」，因此辭典也就成為其招牌配件之一。
《Gossip小道消息＃她想知道真正的OO》由黑木華主演，與溝端淳平、野村周平、野間口徹、石井杏奈、安藤政信等演員演出，看如何從「為了衝點閱率而不擇手段去採訪，從被社會大眾鄙視的非必要『網路新聞』，一步步進化為有意義的報導」。該劇每週五在friDay影音同步跟播。