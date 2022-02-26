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金馬影帝張震小鮮肉模樣再現　同框梁朝偉拚帥氣指數

▲張震（右）和梁朝偉一同飆戲。（圖／CATCHPLAY提供）
▲張震（右）和梁朝偉一同飆戲。（圖／CATCHPLAY提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-02-26 12:30:00

王家衛導演的經典電影《春光乍洩》4K修復版於全台戲院大銀幕重現，絕美呈現影星梁朝偉與張國榮的不朽魅力及揪心虐戀。而片中金馬影帝張震當年年僅20歲容貌青澀、演技卻毫不生澀地詮釋小張這個角色，渾身散發著年少天真的氣息，不僅帶給深陷苦戀的梁朝偉些許溫暖和安慰，宛如片中的一抹陽光，更是讓故事與台北產生聯結的關鍵人物，因此才能在影史留下25年前台北捷運及遼寧夜市的景色。而對於電影的重映，影帝張震也特別錄製了一段影片向觀眾問好。

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▲張震當年僅20歲，看起來相當清純稚嫩。（圖／CATCHPLAY提供）
▲張震當年僅20歲，看起來相當清純稚嫩。（圖／CATCHPLAY提供）
電影《春光乍洩》中的經典橋段不勝枚舉，其中影帝張震飾演的小張，一心一意相信能把不開心的事放進錄音機留在世界盡頭，更成為許多影迷津津樂道的電影梗。而這個段落，導演王家衛採用串接定格畫面的方式，來拍攝張震站在世界盡頭的燈塔上的畫面，搭配角色的獨白，產生非常獨特的視聽效果，令人拍案叫絕。

不過後來王家衛接受訪問時透露，當時其實是礙於底片不足，所以改用相機膠捲應急之下的做法，他說：「那天我們在美洲大陸最南的地方烏斯懷雅拍攝，我們一直拍啊拍，結果把底片用光了，可是還有一個場景怎麼辦？杜可風想到一個辦法，我們跑去所有的照相館買膠捲，把整個場景拍成許多靜止的鏡頭，每個鏡頭長達一秒，我們就是這麼拍的，那時我們玩得很開心，因為很有成就感。有時候人們覺得這是你的拍片風格，我會說這不僅僅是美學上的考量，有時候也是解決問題的實際做法，而導演的工作之一就是解決問題。」

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