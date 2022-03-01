▲ 這間駕訓班好狂！首見百萬大型電動重型機車當教練車

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在恒典摩托連鎖訓練機構旗下之新北市私立大中華駕訓班，教練以 Energica 源源不絕的動力與優異的過彎運動性能，測試考照關卡。

× 在恒典摩托連鎖訓練機構旗下之新北市私立大中華駕訓班，教練以 Energica 源源不絕的動力與優異的過彎運動性能，測試考照關卡。

從事重型機車安全駕駛教育多年的恒典摩托連鎖重機訓練機構負責人同時也是台中市私立裕元駕訓班班主任陳琮閔表示，過去的確有部分學員因換檔過程不熟練發生熄火狀況。因此現在開放非檔車考照，對於想接觸大型重機但只想騎乘紅黃牌速可達或是自動離合車款的學員來說，將會是另一項選擇。





陳琮閔也表示，雖然新制開放非檔車考照，但無論騎乘何種車型，安全駕駛觀念與技術要求都是相同的。因此除了速可達車種以外，恒典摩托連鎖訓練機構更特別斥巨資購入要價破百萬元的 Energica EVA EsseEsse 9 ，導入旗下新北市私立大中華駕訓班與台中市私立裕元駕訓班，作為教練車供學員考照訓練使用。





恒典摩托連鎖訓練機構旗下之台中市私立裕元駕訓班同步上線。

× 恒典摩托連鎖訓練機構旗下之台中市私立裕元駕訓班同步上線。

負責人陳琮閔表示，許多駕訓班受限成本考量所選用的教練車的車況參差不齊。然而恒典認為電車已然成為趨勢，但目前一般民眾對於電動大型重機仍鮮少有接觸機會，也因此恒典特別規劃全台唯一的大型電動重機訓練課程，讓學員能夠在安全的環境下，以最有效率地方式享受大型電動重機的獨特操駕樂趣。





全台唯一使用源自世界頂尖 motoE 製造商義大利 Energica 車廠，以百萬超跑等級的純電大型重型機車，導入恒典摩托連鎖訓練機構旗下之新北市私立大中華駕訓班，讓北部學員體驗百萬頂級電車自排考照課程。

× 全台唯一使用源自世界頂尖 motoE 製造商義大利 Energica 車廠，以百萬超跑等級的純電大型重型機車，導入恒典摩托連鎖訓練機構旗下之新北市私立大中華駕訓班，讓北部學員體驗百萬頂級電車自排考照課程。

之所以選用世界最頂級電動機車賽事 MotoE 指定車款的 Energica 做為教練車，是因為 Energica EVA EsseEsse 9 具備低坐高與易於操控等多樣特性，使用Energica 大型電動重型機車，學員除了可以不用擔心熄火問題外，同時在盛夏時節練車也不需擔心排氣管所傳來的陣陣熱浪，能給予學員更優質的學習經驗。





恒典摩托連鎖訓練機構旗下之新北市私立大中華駕訓班，教練帶領學員大重機考照路線。

× 恒典摩托連鎖訓練機構旗下之新北市私立大中華駕訓班，教練帶領學員大重機考照路線。

由於 Energica 多年來做為 MotoE 賽事指定車款，無論是動力輸出曲線與操駕反應都相當精準且穩定，不會出現其他電動機車常見的動力輸出不夠線性難以操駕的問題。同時未來若學員想換騎檔車，只要熟練離合器等操作，即可無縫銜接。





此外由於過去駕訓班教練車長時間處於低速運行狀態，積碳問題嚴重，得花費不少時間進行保養維修，無形中也增加循多成本，選用大型電動重機對於駕訓班業者來說仍是一項相當值得的投資。





因此除了考照使用，恒典摩托連鎖訓練機構未來也將使用 Energica EVA EsseEsse 9 做為安駕訓練車款，不論原本騎乘是否騎乘檔車，恒典學員皆可申請騎乘 Energica 大型電動重機，體驗 Energica 獨特電能魅力。





從電動大型重機進入運動街車的領域，對未接觸過打檔的騎士而言，無需擔心熄火換檔問題、也無需擔心車身傳來的熱浪。