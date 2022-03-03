長短腳親子電影院　互動式兒童劇搭配短片一次滿足

高雄市電影館「長(tn̂g)短(té)腳電影院」快樂回歸，將電影館打造成高雄囝仔專屬的影像遊戲場。3月20日下午1點半獨家獻映《不存在事件偵探簿－歐洲兒童動畫短片輯》影像專場。專場更搭配好事集劇團量身創作互動式影像兒童劇，看電影、看戲的雙重奇幻感受，一次滿足。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-03-03 14:42:25
《不存在事件偵探簿－歐洲兒童動畫短片輯》影像專場選映來自３個國家的5部作品。內有耳熟能詳的童話故事變奏、還有用雪崩和綿羊陣列共鳴互動的影像奏鳴曲、以及樹木逃逸森林走向城市的狂想曲等五部異想天開的奇趣短片。
高雄市電影館「長(tn̂g)短(té)腳電影院」規劃從3月到9月，月月都有兒童、親子短片結合活動專場。館長楊孟穎表示：「月月選映之節目均為高市電影館獨立策展，蒐羅世界各地適齡學前與國小之動畫短片。另外，影像專場每場均搭配活動策畫，希望影像內容結合兒童活動規劃，讓影像教育從小啟蒙，及早開啟孩子對於世界的多元想像。」
《不存在事件偵探簿－歐洲兒童動畫短片輯》3月20日下午1點半專場獻映，僅此一場。即日起可於營業時間至高雄市電影館1樓售票處索票，數量有限，索完為止；同時於年代售票系統與全台四大超商全面開賣。相關活動內容請至高雄市電影館官網、高雄市電影館臉書查詢。