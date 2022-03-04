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林心如運動養出少女肌　合體《華燈》六美正翻了

▲郭雪芙（左起）、謝欣穎、江宜蓉、林心如、謝瓊煖、楊謹華、劉品言登上時尚雜誌封面。（圖／VOGUE提供）
▲郭雪芙（左起）、謝欣穎、江宜蓉、林心如、謝瓊煖、楊謹華、劉品言登上時尚雜誌封面。（圖／VOGUE提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-03-04 08:30:00

Netflix《華燈初上》林心如、楊謹華、劉品言、謝欣穎、郭雪芙、謝瓊煖和江宜蓉7位女星擔任時尚雜誌3月號封面人物，分享她們學習如何與自己的身體和解、改變對於美麗的標準，並在這一行優雅地逐漸成熟。林心如靠運動活成自己喜歡的樣子，她表示：「隨著年齡增加，機能下降，我們越需要好好對待身體。說真的，如果不是別人提到我的年齡，我照鏡子時並沒特別強烈感覺自己是這年紀的樣子。均衡的飲食和運動已經成為我的生活習慣，我並不會因為哪天不當藝人或轉換跑道就放棄，我還是會控制鍛鍊，因為這是我和我的身體一起找到最美好的事。」

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▲林心如（左）堅持均衡的飲食和運動，楊謹華追求身心平衡。（圖／VOGUE提供）
▲林心如（左）堅持均衡的飲食和運動，楊謹華追求身心平衡。（圖／VOGUE提供）
楊謹華提到愛自己的方式，就是不讓身體受苦，「我從20幾歲就愛打扮，然後在35到38歲達到高峰。現在我比較喜歡舒服的樣子，可能跟身體狀態有關，因為我更愛惜身體，不再像以前那樣鞭策、使用它。女明星的工作就是修復缺點、放大優點，我現在愛自己的方式，就是不讓身體受苦，追求身心平衡，開心最重要，畢竟心理會影響生理，女人更需要多關注自己的內在。」

▲謝瓊煖（左）靠瑜伽鍛鍊身材，郭雪芙喜歡自己肉肉的體態。（圖／VOGUE提供）
▲謝瓊煖（左）靠瑜伽鍛鍊身材，郭雪芙喜歡自己肉肉的體態。（圖／VOGUE提供）
謝瓊煖大四時期，曾覺得自己身材不夠有曲線，而去買減肥藥來吃。30幾歲開始拍電視劇，當下流行的減肥法也都嘗試過，總之都希望藉由外在力量，不管是藥物或飲食控制，來打造理想身形。直到近年才真的學習怎麼跟身體共處。她說：「瑜伽讓我重新召喚身體被忽略的動作或能力。其實我從國小就是運動選手，不管爆發力或肢體協調都不錯，底子是在的。」

郭雪芙以前對自己比較沒自信，因為國小開始有女性特徵後看起來比其他同學成熟一點。進了青春期之後，更是對自己身體的變化無所適從，開始彎腰駝背隱藏身體，也不敢直視別人眼睛。現在已經自在許多，「每個階段的我，有每個階段的樣子，我喜歡我開心的狀態，那會表現在外在。我也喜歡自己肉一點，不是這麼瘦的狀態。」

▲劉品言（左）欣賞自己的漂亮，謝欣穎飲食偶爾放縱。（圖／VOGUE提供）
▲劉品言（左）欣賞自己的漂亮，謝欣穎飲食偶爾放縱。（圖／VOGUE提供）
劉品言以前在Sweety的時候，當時審美的標準都是大人給的，為了兩人搭配畫面好看，總是被要求身體要往前些，臉肉肉的所以要往後些，常想這姿勢到底要怎麼拍照，「身邊的人丟來的意見跟想法，讓我們有這樣的價值觀。」現在的社會審美的標準更寬廣了，不再有這麼多框架定義，劉品言說：「每個合作對象都有各自的審美觀，我盡力做到就好了，做不到的話，我也有自己的漂亮。」

謝欣穎自認跟以前比起來，現在個性圓滑多了，生活都順著心走，IG上想po什麼就po，現在也會吃很多，或是喝一點酒，即使做這行業仍偶爾會放縱。她表示：「我還是愛漂亮的女生，即使不當藝人也不會放飛，否則自己照鏡子時也會不開心。讓身心維持平衡，而且保有自我，我想就是最好的狀態。」

▲江宜蓉曾是肌肉發達的健美女孩。（圖／VOGUE提供）
▲江宜蓉曾是肌肉發達的健美女孩。（圖／VOGUE提供）
江宜蓉左腿有一大塊胎記，小時候不敢穿膝蓋以上的短褲，因為被男生笑過很在意。「我小時候是手球隊的，因為打球手變得較壯，其他部位也有肌肉，所以我很早就有意識，穿上男生的衣服或藏起曲線，設法把性別模糊掉。」現在她比較喜歡自己的身體，拍戲對這一塊幫助很大，因為時常得穿上陌生的衣服，立刻站出去表演，已經見怪不怪了。

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