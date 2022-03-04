林心如運動養出少女肌　合體《華燈》六美正翻了

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝瓊煖大四時期，曾覺得自己身材不夠有曲線，而去買減肥藥來吃。30幾歲開始拍電視劇，當下流行的減肥法也都嘗試過，總之都希望藉由外在力量，不管是藥物或飲食控制，來打造理想身形。直到近年才真的學習怎麼跟身體共處。她說：「瑜伽讓我重新召喚身體被忽略的動作或能力。其實我從國小就是運動選手，不管爆發力或肢體協調都不錯，底子是在的。」
郭雪芙以前對自己比較沒自信，因為國小開始有女性特徵後看起來比其他同學成熟一點。進了青春期之後，更是對自己身體的變化無所適從，開始彎腰駝背隱藏身體，也不敢直視別人眼睛。現在已經自在許多，「每個階段的我，有每個階段的樣子，我喜歡我開心的狀態，那會表現在外在。我也喜歡自己肉一點，不是這麼瘦的狀態。」
劉品言以前在Sweety的時候，當時審美的標準都是大人給的，為了兩人搭配畫面好看，總是被要求身體要往前些，臉肉肉的所以要往後些，常想這姿勢到底要怎麼拍照，「身邊的人丟來的意見跟想法，讓我們有這樣的價值觀。」現在的社會審美的標準更寬廣了，不再有這麼多框架定義，劉品言說：「每個合作對象都有各自的審美觀，我盡力做到就好了，做不到的話，我也有自己的漂亮。」
謝欣穎自認跟以前比起來，現在個性圓滑多了，生活都順著心走，IG上想po什麼就po，現在也會吃很多，或是喝一點酒，即使做這行業仍偶爾會放縱。她表示：「我還是愛漂亮的女生，即使不當藝人也不會放飛，否則自己照鏡子時也會不開心。讓身心維持平衡，而且保有自我，我想就是最好的狀態。」
江宜蓉左腿有一大塊胎記，小時候不敢穿膝蓋以上的短褲，因為被男生笑過很在意。「我小時候是手球隊的，因為打球手變得較壯，其他部位也有肌肉，所以我很早就有意識，穿上男生的衣服或藏起曲線，設法把性別模糊掉。」現在她比較喜歡自己的身體，拍戲對這一塊幫助很大，因為時常得穿上陌生的衣服，立刻站出去表演，已經見怪不怪了。