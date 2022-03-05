俄烏戰事　分析：北京避免與俄羅斯捆綁

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中國官方的說法引起關注。有分析說，俄烏戰事以來的連串發展讓北京理解自己陷入進退兩難的局面，並認識到在烏克蘭局勢上若過度傾向俄方，將不利於中國國家利益，所以應該保持距離；但在國際戰略上，北京需要莫斯科共同抵抗美國，這方面兩國站在同一陣線，因此中國試圖在兩邊找到一個平衡點，但尚未找到。
據美國之音（VOA）中文網，對此，旅美中國學者、中國戰略分析智庫研究員鄧聿文近日分析，北京已經找到這個平衡點，就是往中間立場靠近。
鄧聿文說，「從一些學者的話，從（中國外長）王毅發出的一些信息，甚至說從（中國國家主席）習近平那發出的信息，都已經算是往中間靠。表面上就是說我兩邊哪邊都不站隊」。
他表示，中方嘗試打出的旗號就是不干涉別國內政，特別是用武力和武力威懾以干涉別國政權，但俄羅斯的行為顯而易見是用武力、武力侵略的行為，這違背了中方長期堅守的原則，讓中國非常尷尬。
鄧聿文進一步指出，汪文斌上述說法可能並非特意針對誰，而是強調中方一貫堅持這一原則和立場。
對於北京陷入尷尬的境地，鄧聿文指除了因為國際一致的譴責俄羅斯，還有兩個因素。一是中國若與俄羅斯站在一起，就是將自己直接置於與西方對立的地步。西方國家要製裁俄羅斯，一些美國的觀察家或政客已經表示要連同中國一併制裁。
此外就是「中國國內的反戰的心也是挺大的」。他說，中國國內、特別是自由派的反戰聲浪非常大，「這個反戰的聲浪，其實官方也不好阻擋。因此來說，基於這種種因素，它（北京）現在要轉向」。
聯合國安理會上週討論譴責俄軍入侵烏克蘭提案時，中國投了棄權票。
鄧聿文說，「中國在烏克蘭危機中不想跟俄羅斯綁得太緊，但從美中競爭來看習近平仍需要（俄羅斯總統）普京（蒲亭）這個朋友」。中國不會因為俄羅斯發動了侵略戰爭「就跟美國搞好關係，因為中國確實本也想跟美國搞好關係」。
另一方面，他分析，對北京來說，美國等西方國家要求中國必須譴責俄羅斯、必須與俄羅斯拉開距離，「誰都看得出是離間中俄關係的一種手段」，這種情況下，中國會適當地與俄羅斯保持一個距離，「因為基於國家利益的考量，僅僅在這件事情上緊緊地跟俄羅斯捆綁在一起，中國要付出的代價太大」。
但若不論俄烏戰爭，而從地緣政治、中美競爭為出發點，鄧聿文表示，「中國、習近平需要普京這樣一個朋友」，因為蒲亭（Vladimir Putin）能夠抵抗、幫習近平分擔所謂西方的壓力。否則蒲亭若是倒下、或是俄羅斯倒下，所有西方的壓力都會全部針對中國。
這位學者分析，因此，北京會想方設法用其他方式來規避西方選邊站的要求。未來戰線若是拉長，即使戰事結束，中國還是會想方設法從經濟方面來扶持俄羅斯。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110305