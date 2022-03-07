特企／龍巖迎30週年！全新形象影片傳遞嶄新人生價值觀

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每一個人一生都會面臨不同課題，當人生走到盡頭，你想留下哪些故事？龍巖迄今已服務20萬以上的家庭，感受生命的無常與可貴。期待透過《What Is Your Legacy》品牌形象影片，鼓勵人們活得精彩、活得綻放，大膽去愛、去感受、去奔跑、去碰撞、去改變，活出你所期望的生命樣貌，讓你的故事被記住。
龍巖30年來始終為服務「生命」而存在，當生命結束時，有尊嚴地好好道別！龍巖創辦人李世聰期許地說：「對未來生命產業發展，抱持著競競業業的一顆心、需要落實更多具體行動，並且善盡企業社會責任、發揮企業永續精神，邁向百年企業之路。」
為秉持創辦人的初衷，龍巖董事長Kelly Lee肩負重要任務以「服務生命傳承愛」為核心，致力將對待家人的心意去服務好每一位顧客，不僅「待客如賓」更要「待客如親」，讓龍巖的服務真正走進顧客的心中，並且，為了讓大眾看到龍巖對生命價值的重視，特別在30週年之際特別邀請坎城金獎導演羅景壬執導《What Is Your Legacy》，以眾生相闡述多元的人生風貌，透過影片，相信每個人都有值得被傳承的故事。
龍巖服務生命傳承愛 鼓勵人們活下你的Legacy
《What Is Your Legacy》影片在導演羅景壬的鏡頭下，由街頭藝人、海外志工、舞蹈家、身心障礙者、足球員不同角色身份，演繹勇敢改變自己的人生，努力不懈朝著目標前進時，揮灑每一刻，綻放生命的價值，藉此傳遞龍巖嶄新人生價值觀。導演羅景壬表示：「我認為這支影片跟商業活動無關的弦外之音，是希望鼓舞更多人，當面對終有一天要離去時，你會回頭問自己，在經歷這一生的快樂與苦痛後，怎麼做才能夠撫慰所愛的人。」因此，從羅導的幕後創作影片中，他所認為的生命產業的服務不只是商業訊息的販賣，其背後的真正意涵是讓人思考為所愛的人提早做好準備。
龍巖透過《What Is Your Legacy》的品牌形象影片，帶出以終為始全新生命觀，也想問每一個人「這一生，你想活下什麼？」，日復一日，我們生活著，還是真正活著？每當夜深人靜，也曾反覆思考，生命的意義到底是什麼？龍巖相信藉由影片，帶領大家重新檢視自己的人生，從今起創造你的Legacy！
龍巖品牌形象影片《What Is Your Legacy》與《幕後特輯-導演創作篇》影片連結：https://www.lyls.com.tw/sitePage/branding