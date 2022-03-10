微型電動二輪車納管　投保、申請牌照才能上路

微型電動二輪車事故層出不窮，行政院會今（10）日通過《強制汽車責任保險法》部分條文修正草案，未來所有人應依法投保強制汽車責任保險。金管會表示，目前全台約65萬3113輛電動自行車，若修法過後將納管，必須投保且申請牌照才可以行駛。
記者王敏旭／台北報導
2022-03-10 14:16:19
金管會配合《道路交通管理處罰條例》修正草案，擬具《強制汽車責任保險法》部分條文修正草案，以電力為動力的二輪車輛，最大行駛速率為每小時25公里以下，車重不含電池40公斤以下，或含電池60公斤以下的微型電動二輪車，都須投保。
微型電動二輪車也是過去所稱的電動自行車，《道路交通管理處罰條例》修正草案目前仍在立法院審議。朝野達達成共識，將電動自行車改稱微型電動二輪車，明定經審驗合格、懸掛牌照、投保強制汽車責任險後才能上路。
金管會保險局副局長林志憲說，等待《道路交通管理處罰條例》、《強制汽車責任保險法》在立法院三讀通過後，將訂定施行日期。未來購買新車必須投保、申請牌照才能上路，現有的微型電動二輪車，則有2年的過渡期。
金管會指出，未依強保法規定投保強制車險的微型電動二輪車，將處750元至1500元 。投保義務人於保險期間屆滿逾6個月，仍未訂立強制車險契約者，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。