「他們」串起異國文化風情　牽起台灣善循環

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來自香港的陳啟平，因為來台彎經商，而「鈕」轉人生。他在台北市知名的朝陽鈕扣街，有長期在兩岸三地經營鈕扣生意，11年前決定來台定居，跟商圈有了往來，意外重拾他最愛的相機，學起錄影剪接，這些年來透過鏡頭，而更加了解台灣的風土民情，而攝影鏡頭就像他的鈕扣一樣，把自己跟台灣緊緊扣在一起。
說到台灣的美食和美景，讓不少外國遊客一來來就愛上，來自韓國的女孩有璟，也是第一次來台旅遊，就決定要來台灣留學，而且念書期間，她開始經營自己的網路頻道，透過影片促進台韓兩國的文化交流，也暢談文化差異。畢業後她繼續留在台灣，希望有更多觀眾能夠透過自己的所見所聞，感受她第一次來台的那份感動。
位於苗栗火炎山的一座農場，主人是一對假日農夫，先生平常在工研院上班，妻子黎芸榛則是來自越南的新住民，原本先生只想種些好吃的蔬果，招待朋友就好，沒想到勤快的黎芸榛卻把農場經營的有聲有色，甚至到了假日，好朋友們還會全都來到這裡，體驗不一樣的農場生活。
在新住民發展基金補助的《我們一家人Taiwan Bravo》節目當中，完整呈現這些新住民朋友的故事，他們在台的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在台生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家。
內政部移民署與三立共同製播 新住民發展基金補助
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