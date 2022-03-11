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「他們」串起異國文化風情　牽起台灣善循環

▲立陶宛新住民-歐淑娜。（圖／品牌提供）
▲立陶宛新住民-歐淑娜。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-03-11 11:00:00

由內政部移民署與三立電視台共同製作的《我們一家人Taiwan Bravo》，展開走訪台灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，這次將介紹立陶宛新住民－歐淑娜、香港新住民－陳啟平、韓國新住民－有璟、越南新住民－黎芸榛，節目將挖掘他們與在地的連結和生活點滴，讓更多新住民故事被大眾看見。

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2020年開始大流行的新冠肺炎，讓全球陷入嚴重恐慌，但台灣政府有效率的組成了口罩國家隊，也意外的與許多國家建立緊密的連接，像是台灣跟立陶宛就因為口罩外交，開啟了善的循環，兩國互贈口罩跟疫苗，也讓許多台灣人，開始關注隸屬波羅海三小國之一的立陶宛。但很多人不知道，促成兩國互助合作，除了民間跟政府的努力之外，還有一位立陶宛媳婦歐淑娜是名重要推手，她目前擔任立陶宛在台協會會長，幫助兩國之間的貿易往來，也透過遠距教學，讓在台灣的立陶宛二代，不忘母國語言，就是這樣的熱心奉獻，也讓她在台灣的生活更加多姿多采。

▲香港新住民-陳啟平。（圖／品牌提供）
▲香港新住民-陳啟平。（圖／品牌提供）
來自香港的陳啟平，因為來台彎經商，而「鈕」轉人生。他在台北市知名的朝陽鈕扣街，有長期在兩岸三地經營鈕扣生意，11年前決定來台定居，跟商圈有了往來，意外重拾他最愛的相機，學起錄影剪接，這些年來透過鏡頭，而更加了解台灣的風土民情，而攝影鏡頭就像他的鈕扣一樣，把自己跟台灣緊緊扣在一起。

▲韓國新住民-有璟。（圖／品牌提供）
▲韓國新住民-有璟。（圖／品牌提供）
說到台灣的美食和美景，讓不少外國遊客一來來就愛上，來自韓國的女孩有璟，也是第一次來台旅遊，就決定要來台灣留學，而且念書期間，她開始經營自己的網路頻道，透過影片促進台韓兩國的文化交流，也暢談文化差異。畢業後她繼續留在台灣，希望有更多觀眾能夠透過自己的所見所聞，感受她第一次來台的那份感動。

▲越南新住民-黎芸榛。（圖／品牌提供）
▲越南新住民-黎芸榛。（圖／品牌提供）
位於苗栗火炎山的一座農場，主人是一對假日農夫，先生平常在工研院上班，妻子黎芸榛則是來自越南的新住民，原本先生只想種些好吃的蔬果，招待朋友就好，沒想到勤快的黎芸榛卻把農場經營的有聲有色，甚至到了假日，好朋友們還會全都來到這裡，體驗不一樣的農場生活。

在新住民發展基金補助的《我們一家人Taiwan Bravo》節目當中，完整呈現這些新住民朋友的故事，他們在台的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在台生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家。

內政部移民署與三立共同製播　新住民發展基金補助



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