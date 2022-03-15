連續10季創新高！調研：2021年Q4晶圓代工產值仍旺

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其二是平均銷售單價上漲，第四季以台積電（TSMC）為首的漲價晶圓陸續產出，各廠也持續調整產品組合提升平均銷售單價。而本季排名變動為第十名由晶合集成（Nexchip）拿下，超越原先東部高科（DB Hitek）。
TrendForce認為，第一季前十大晶圓代工產值將維持成長態勢，不過主要成長動能仍是由平均售價上揚帶動，然而適逢新年假期工作天數較少、部分代工廠進入歲修時期，季增幅度與第四季相較將再微幅收斂。
而從前五名業者來看，台積電（TSMC）第四季營收達157.5億美元，季增5.8%，儘管5nm營收受惠於iPhone新機而強勢上漲，但7/6nm受到中國智慧型手機市場轉弱影響而減少，成為本季唯一衰退的製程節點，導致台積電第四季營收成長幅度收斂，仍握有全球超過五成的市占率。
三星（Samsung）作為少數7nm以下先進製程競爭者之一，由於5/4nm先進製程新產能逐步開出，以及主要客戶高通（Qualcomm）新旗艦產品進入量產，推升本季營收至55.4億美元，季增15.3%。儘管三星晶圓代工營收突破新高，但先進製程產能的爬坡稍慢仍侵蝕整體獲利表現，故TrendForce認為2022年第一季改善先進製程產能與良率是當務之急。
聯電（UMC）本季受限於新產能增幅有限，以及新一波合約價格晶圓尚未產出，營收幅度略放緩，達21.2億美元，季增5.8%。格羅方德（GlobalFoundries）受惠於新產能釋出、產品組合優化及長期合約（LTA）新價格生效推升平均銷售單價表現，第四季營收達18.5億美元，季增8.6%。
至於中芯國際（SMIC）在HV、MCU、Ultra Low Power Logic、Specialty memory等產品需求續強下，加上產品組合調整、平均銷售單價提升等因素，本季營收達15.8億美元，季增11.6%。
第六名至第九名依序為華虹集團（HuaHong Group）、力積電（PSMC）、世界先進（VIS）、高塔半導體（Tower），分別受惠於產能利用率持續滿載、新產能開出、平均銷售單價及產品組合調整等因素，營收表現持續增長。
值得一提的是，高塔半導體在被英特爾（Intel）收購後，英特爾可從中獲得成熟製程工藝與客戶群，拓展其代工業務的多樣性與產能，但在收購案尚未正式完成前仍將其視為獨立企業納入計算。TrendForce表示，在英特爾代工事業正式與高塔整合後，英特爾將正式進入前十大晶圓代工排名。
本次第十名由晶合集成拿下，營收為3.5億美元，季增幅高達44.2%，為前十大成長最甚者，並正式超越東部高科。據TrendForce調查， 2021年晶合集成積極擴產是入列前十的主因，並規劃往更先進製程如55/40/28nm與多元產品線發展，包括TDDI、CIS、MCU等，彌補目前單一產品線、客戶群受限的問題。由於晶合集成目前正處於快速爬坡階段，2022年的成長表現將不容小覷。