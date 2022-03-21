特企／宥勝進駐AiLock一日店長　滿足所有安全感想像

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用過回不去！ 門市沉浸式體驗、帶來超高購買率！
宥勝分享台北家中安裝「AiLock智慧鎖」後，就算不在家，對門禁安全也能聊若指掌；大大提升出入安全性及便利性！其中最有感的，當然還是伸出一隻手指，指紋辨識就能開門！蠟燭多頭燒的軋戲生活，宥勝省去找鑰匙、攜帶一大串鑰匙的種種不便；現在只要帶上手機錢包就輕鬆出門，不用擔心拍戲深夜回家，卻忘帶鑰匙進不了家門的窘境。宥勝更誠摯推薦還沒有體驗過「AiLock智慧鎖」的觀望民眾，可直接到全台各大門市櫃點「沉浸式體驗」！去感受實際安裝在家中，每天進出門的一指神功有多快活！「AiLock智慧鎖」價格透明實惠、門市一對一諮詢評估問到飽，到售後安裝通通一條龍服務，讓宥勝直呼「AiLock智慧鎖」用後真的很難再回去使用傳統鑰匙開門的生活了！
最愛這功能！市調採訪不約而同給讚聲
記者實際採訪現場剛體驗完「AiLock智慧鎖」的民眾，除了0.3秒指紋解鎖、密碼解鎖、門禁卡解鎖、遠端APP遙控解鎖、關門即自動上鎖、開關門動態LINE通知掌握家門狀態之外；最讓大家驚豔的，是竟然「可聲控Siri、Google語音助理」開門！在大包小包不方便掏鑰匙、伸手指的忙亂時刻，只要動動口，就能輕鬆進家門！
宥勝代言頂級台灣品牌滿足你對家的所有安全感想像！
「宥勝代言很讓人安心！」、「一對一諮詢介紹很清楚完整！」、「現場體驗後就買單了！」「AiLock智慧鎖」在這波「完備智慧家庭」風潮中，讓大家在全台門市輕鬆體驗「換好鎖、過好生活」的真義；從服務到品質都是精品般的頂級體驗，難怪會成為全台各地民眾換鎖首選！