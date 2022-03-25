游書庭救援鳥類當大使　心痛「鸚鵡嘴巴被人剪斷」

藝人游書庭3年前飼養寵物鸚鵡「奇奇」，常在社群媒體PO出逗趣、溫馨的互動影片，引起不少迴響，並關注鳥類保育相關議題，他曾發揮影響力，促使「寵物鳥搭乘大眾運輸」議題順利通過，讓他興奮不已。他因愛鳥形象受邀擔任「台灣鳥類救援協會」公益大使，在探訪安置站過程，看見自啄羽毛，以及被人類剪掉整個鳥嘴的鸚鵡，慘忍景象讓游書庭頻頻嘆息。
游書庭在接觸「台灣鳥類救援協會」前，原本想像鳥類救援僅止於突發性的意外，沒料到台灣受虐鳥類數量極為龐大，有的寵物店見孵化出的新生鳥有殘疾、或是賣相不好，就直接丟垃圾桶，還有更多生長環境很糟、受虐的鳥類，急切需要援助。他在安置站見到有隻鸚鵡的嘴巴整個被剪斷，且直接遭棄養，他痛心疾首說：「太扯、太可怕，鳥類的嘴巴是有神經，有感覺的，切掉嘴巴等於肢體被砍斷。」
他表示鳥類特別是鸚鵡其實很聰明，「像我養的黑頭凱克鸚鵡『奇奇』，叫他名字會轉頭看我，我走到哪裡就黏到哪裡，還會知道我生氣」，也因為太聰明，所以若環境出現巨變，會產生憂鬱，甚至引起啄羽症，安置站中有隻巴丹鸚鵡，因為主人年長過世，情緒難以平復，雖然有其他家人接手飼養，仍將自己頸部羽毛全部啄光，只得送來協會幫助。
游書庭拜訪協會分享他曾愛屋及烏投入寵物鳥的福利議題，2年前在「公共政策網路參與平台」得知有人發起寵物鳥搭乘大眾運輸議題，他投完票後才驚覺距離議題截止半小時前仍缺100多票，立即在社群媒體發動粉絲投票，最後驚險壓線過關，他開心說：「沒想到可以貢獻一點微薄的力量。」他也呼籲若在路邊看到受傷的鳥類，若心有餘力可以用紙箱保溫、提供穩定的水源，並盡速送到協會，也不要隨意放生鳥，他無奈說道：「所謂的放生其實就是斷送一個性命。」（編輯：楊穎軒）