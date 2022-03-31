解密未來工作！Google採3+2辦公　遊戲橘子WFH接受度高

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遊戲橘子集團人力資源總監張文杰表示：「少子化造成勞動人口縮減，企業普遍面對人才短缺；而優秀人才將對工作上的彈性有更多的要求，未來工作模式會讓招聘人才的時空範圍更加廣泛。」他同時分享，橘子集團積極進行人力資源變革，把休假的權力交給員工，同時透過Google workspace有效率的進行溝通合作。
迷思一：遠距辦公是否會影響員工的生產力及工作效率？
呂亞樵提到遠距辦公「安全感」很重要，第一時間發現員工在家工作硬體設備有不足的地方，就立即提供「設備租借」，甚至發放1000美元(約28,895元台幣)的設備補助費用，來改善遠端工作的環境。Google 手機硬體專案經理劉兆洋分享，改善了設備上的不足後，員工可以在更有彈性的環境下工作，長期下來對生產力會是正向。
迷思二：混合辦公難以建立聯繫、兼顧人際互動？
根據Google 內部調查顯示，WFH員工最想念實體辦公環境中的人際互動和連結。在遠距辦公下，62% 的受訪者表示，與同事交流的機會有限，對職業發展產生了負面影響；超過 70%則認為，主管和員工間的信任需要改進。
張文杰觀察，遠端辦公對遊戲公司的員工來說接受度高，而WFH一開始最大的挑戰就是「線上會議」，為了提高效率，會在線下先進行文字討論聚焦議題，之後再拉線上會議更能精準討論。
迷思三：企業管理者如何在不同的員工需求中取得平衡？
呂亞樵認為在制度面可以提供員工表達意見管道並回應。劉兆洋則以棒球賽來舉例：「主管就是教練，要幫助球員(員工)找到合適的位置。」主管需要的營造合適環境，並給予清楚目標，打造團隊成員間的對等「尊重跟信任」。
未來工作模式的建議
張文杰認為未來的工作模式會更彈性、多元，而且界線模糊，企業應整合軟硬體設備、協助員工調整工作習慣，並做好主管階層的訓練機制，讓混合辦公模式的內部溝通更為順暢。呂亞樵表示，科技有助於重塑未來工作模式，但 Google 更相信建立一種擁抱彈性的文化，可以更事半功倍，其中「持續聆聽員工是王道」，同時做出調整找出最好工作模式。