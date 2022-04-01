擴大租金補貼弱勢者仍難受惠　張金鶚：應先解決租屋黑市

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對於政府擴大租金補貼，張金鶚認為這應該是為了選舉，「我並不是反對，租金補貼其實是一件好事」，關鍵是「租屋黑市」問題，正本清源根本的問題不做，而去做撒錢動作，你會發現真正弱勢者拿不到錢，因為房東不肯租給弱勢者，房東賺到，有能力去租的、相較比較有資金、也較有辦法，但補貼是要補貼給真正弱勢家庭，這才是真正關鍵目標，而不是錢撒了有就好，不管誰得到，「真正幫到多少弱勢家庭」才是政府要關心的。
張金鶚說，弱勢才是租屋的大宗，但9成房東不報稅，租屋資訊也不透明，租屋黑市嚴重，尤其房東不報稅，導致政府提供給弱勢的租金補貼也下不去，包租代管也沒法做，因為房東不願拿到這補貼，拿到補貼就得報稅，對房東划不來。
也因此，張金鶚向政府喊話：「你要把錢用在刀口上，就把租屋黑市處理掉」，房東不報稅又拿補貼， 「你不覺得有點奇怪」，其實解決租屋黑市，收到的稅還可補助給弱勢。
對於不少人認為砸300億元擴大租金補貼，不如拿來蓋社會住宅，張金鶚說，他不是反對蓋社會住宅，只是蓋的速度較慢，加上現在也不缺房子，還是有很多閒置的房子，加上社會住宅也有很多問題，不見得都給弱勢家庭住，因此還是沒正本清源，租屋黑市問題大家也講了很久，但政府都不做，只走短線，就是要很快看得到，這顯然不是真正幫助弱勢家庭。
他說，現在台灣根本不缺房子，而是房子被炒作及房子閒置問題，造成高房價，政府連「囤房稅」都不肯做，解決「租屋黑市」還可以課到稅，政府也不肯做，其他都是白搭，房價有實價登錄，為何租屋沒有實價登錄，政忖這也都不做，房東不肯租給弱勢的人，弱勢的人還能申請到補貼嗎？