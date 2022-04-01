COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

擴大租金補貼弱勢者仍難受惠　張金鶚：應先解決租屋黑市

▲對於政府擴大租金補貼，政大地政系退休教授張金鶚表示這是好事，但租屋黑市不先解決，真正弱勢者還是無法拿到補貼，因為房東根本不會租給弱勢者。（圖／NOWnws資料照）
▲對於政府擴大租金補貼，政大地政系退休教授張金鶚表示這是好事，但租屋黑市不先解決，真正弱勢者還是無法拿到補貼，因為房東根本不會租給弱勢者。（圖／NOWnws資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-04-01 09:59:00

近來物價及租金雙漲，政府爲有效減輕租屋民眾生活負擔，政府擴大租金補貼，從原本12萬戶提高至50萬戶。對此，政大地政系退休教授張金鶚接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，他並不是反對，租金補貼其實是一件好事，關鍵在於「租屋黑市」問題沒有解決，正本清源的事情不做而是大撒錢，問題是真正弱勢者拿不到錢，因為房東不肯租給弱勢者，房東則賺到，「真正幫助到多少弱勢家庭」才是政府要關心的，「你要把錢要用在刀口上，那就把租屋黑市先處理掉」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應物價及租金雙漲，政府爲有效減輕租屋民眾生活負擔，行政院宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」，將租金補貼戶數從目前12萬戶，大規模提升補貼戶數至50萬戶，並對初入社會單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼金額給予1.2倍至1.8倍加碼，總經費也從目前每年57億元增加至300億元。

對於政府擴大租金補貼，張金鶚認為這應該是為了選舉，「我並不是反對，租金補貼其實是一件好事」，關鍵是「租屋黑市」問題，正本清源根本的問題不做，而去做撒錢動作，你會發現真正弱勢者拿不到錢，因為房東不肯租給弱勢者，房東賺到，有能力去租的、相較比較有資金、也較有辦法，但補貼是要補貼給真正弱勢家庭，這才是真正關鍵目標，而不是錢撒了有就好，不管誰得到，「真正幫到多少弱勢家庭」才是政府要關心的。

張金鶚說，弱勢才是租屋的大宗，但9成房東不報稅，租屋資訊也不透明，租屋黑市嚴重，尤其房東不報稅，導致政府提供給弱勢的租金補貼也下不去，包租代管也沒法做，因為房東不願拿到這補貼，拿到補貼就得報稅，對房東划不來。

也因此，張金鶚向政府喊話：「你要把錢用在刀口上，就把租屋黑市處理掉」，房東不報稅又拿補貼， 「你不覺得有點奇怪」，其實解決租屋黑市，收到的稅還可補助給弱勢。

對於不少人認為砸300億元擴大租金補貼，不如拿來蓋社會住宅，張金鶚說，他不是反對蓋社會住宅，只是蓋的速度較慢，加上現在也不缺房子，還是有很多閒置的房子，加上社會住宅也有很多問題，不見得都給弱勢家庭住，因此還是沒正本清源，租屋黑市問題大家也講了很久，但政府都不做，只走短線，就是要很快看得到，這顯然不是真正幫助弱勢家庭。

他說，現在台灣根本不缺房子，而是房子被炒作及房子閒置問題，造成高房價，政府連「囤房稅」都不肯做，解決「租屋黑市」還可以課到稅，政府也不肯做，其他都是白搭，房價有實價登錄，為何租屋沒有實價登錄，政忖這也都不做，房東不肯租給弱勢的人，弱勢的人還能申請到補貼嗎？

有溫度的好消息！300億租金補貼專案來了　估50萬戶受惠

巷仔內／政府打房壓不住房價　彭淮南換屋也要高齡貸款？

今日最聚焦／央行閃電升息惹議！專家：等到6月來不及了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？

您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀