調研：7成台女性自認經濟獨立　為孩子儲蓄也居全球之冠

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2022年疫情持續延燒，富達調查顯示33%的受訪台灣女性在過去12個月收入減少、36%儲蓄金額減少；而生活成本過高（39%）、欠缺就業保障（33%）及收入水平低（32%）三大因素，是阻礙台灣女性實現經濟獨立的主因。
面對此嚴峻的環境之下，台灣女性主要以減少治裝（64%）、減少渡假（56%）、減少食物花費（48%）加以應對，僅10%為此減少孩子的出遊。相對於台灣男性在面對收入減少的困境，雖然前三大應對措施與女性相同，但18%選擇減少孩子的出遊，幾乎是女性的兩倍。
富達調查顯示，「退休後有能力照顧自己」是幾乎所有受訪台灣女性（96%）的首要人生目標，然而，將近一半受訪女性（47%）認為退休後無法擁有期望的生活基金，並且認同透過提高薪資（52%）和學習投資理財（41%），是最有助於達成經濟獨立的方法。此外，台灣女性在進行投資同時也具有責任感，69%認為投資人為社會的永續性負責是重要的，56%期望可以透過投資為世界帶來正面的發展。
富達投信基金經理人夏苔耘表示，多重數據顯示女性以家庭為重、以孩子優先的天性。然而，女性在薪資水準上普遍處於弱勢，再加上投資理財態度的保守，若單以儲蓄作為理財手法，恐不及通膨及物價飆漲，使得女性與退休儲蓄目標的距離更難以拉近。
夏苔耘指出，積極的財務規劃和長期投資可說是協助女性實現經濟獨立的重要一環，鼓勵女性可以勇敢地踏出這一步，並適時尋求專業建議。其中，ESG無論在國際間或台灣地區皆是日益受到重視的議題，選擇投資ESG相關產品不僅更有機會於長期獲得較好的報酬，同時能兼顧永續責任，不僅有助女性朝個人財務目標邁進，成就在經濟上變得更獨立，同時能藉由投資發揮影響力，許下一代一個更美好的永續未來。