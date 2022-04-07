楊小黎《橋頭》從政參戰選舉　狠奪吳政迪螢幕初吻

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被問到對政治有沒有興趣，楊小黎表示政治是管理眾人的事，覺得自己還是管好自己的事情就好。開拍前一有空就在家看劇本做功課，常常一坐就是6、7個小時以上沒起身，她笑說有一次把媽媽嚇一跳，因為坐太久導致屁股扁得跟桌子一樣平。此外，在劇中飾演的角色，也開發了許多楊小黎原本不會甚至害怕的事情，像是第一次騎機車。楊小黎笑說，平衡感原本就不是很好，還要空出一隻腳幫忙推代步車，讓她邊騎邊嚇得哇哇叫，直說導演開發了自己在生活中不會的事物。
飾演楊小黎死對頭的廖曉彤在劇中戲分不少，再加上首次用客語演出，她笑說當初真的是「憨膽」接下這個角色，接下後才發現前置的準備工作多到負荷不來，常常打電話給經紀人大哭，直說不想拍了，廖曉彤表示，除了經紀人、客語指導、同劇演員時常給予協助之外，外表看起來酷酷的林宏杰導演，收工後也會傳語音訊息，告訴她：「很棒！妳可以的。」廖曉彤笑說，感謝導演沒放棄，每次聽到訊息都覺得打了強心針、可以繼續撐下去。
《船到橋頭不會直》4月11日起，周一至周四晚間10點，客家電視頻道、中華電信MOD、四季線上、亞太電信GtTV、遠傳Friday影音、CATCHPLAY+、Hami Video、KKTV、LiTV、LINE TV、MyVideo等平台皆可觀看。