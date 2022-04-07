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楊小黎《橋頭》從政參戰選舉　狠奪吳政迪螢幕初吻

▲楊小黎在《船到橋頭不會直》代表魯蛇出征競選里長。（圖／客家電視）
▲楊小黎在《船到橋頭不會直》代表魯蛇出征競選里長。（圖／客家電視）

記者羅凌筠/台北報導

2022-04-07 19:45:31

客家電視喜劇《船到橋頭不會直》今（7）日舉辦首播記者會，導演林宏杰、楊小黎、吳政迪、廖曉彤、王自強、謝其文、莫愛芳聯袂出席，楊小黎飾演一位為了還債、異想天開去選里長的魯蛇，還奪走吳政迪的螢幕初吻，回想拍攝吻戲當天，吳政迪買了一大罐漱口水及口香糖，緊張到在旁邊碎碎唸，研究等一下該怎麼親、頭要不要跟著轉動，被一旁的楊小黎抱怨很像「死阿伯」，楊小黎開拍前得知要與認識多年、年紀又比自己小很多的吳政迪談戀愛、拍吻戲，直呼太尷尬，拍完之後拍拍吳政迪說：「不好意思喔，奪走你的初吻。」

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▲楊小黎（左起）、吳政迪、廖曉彤逗趣重現三角戀愛關係。（圖／客家電視）
▲楊小黎（左起）、吳政迪、廖曉彤逗趣重現三角戀愛關係。（圖／客家電視）
楊小黎笑說自己是滿主動的人，如果遇上喜歡的人會付出行動，就像劇中角色，也是主動吻吳政迪。而吳政迪與廖曉彤之間的吻戲則是借位，讓影子在牆壁上看起來像是在接吻，廖曉彤笑說借位拍吻戲忙得要命，要隨時注意影子有沒有靠在一起，搞到快要抽筋了。楊小黎得知後有點吃味，開玩笑說：「你們的吻戲感覺比較激烈吼。」

被問到對政治有沒有興趣，楊小黎表示政治是管理眾人的事，覺得自己還是管好自己的事情就好。開拍前一有空就在家看劇本做功課，常常一坐就是6、7個小時以上沒起身，她笑說有一次把媽媽嚇一跳，因為坐太久導致屁股扁得跟桌子一樣平。此外，在劇中飾演的角色，也開發了許多楊小黎原本不會甚至害怕的事情，像是第一次騎機車。楊小黎笑說，平衡感原本就不是很好，還要空出一隻腳幫忙推代步車，讓她邊騎邊嚇得哇哇叫，直說導演開發了自己在生活中不會的事物。

▲左起謝其文、莫愛芳、楊小黎、吳政迪、廖曉彤、王自強出席《船到橋頭不會直》記者會。（圖／客家電視）
▲左起謝其文、莫愛芳、楊小黎、吳政迪、廖曉彤、王自強出席《船到橋頭不會直》記者會。（圖／客家電視）
飾演楊小黎死對頭的廖曉彤在劇中戲分不少，再加上首次用客語演出，她笑說當初真的是「憨膽」接下這個角色，接下後才發現前置的準備工作多到負荷不來，常常打電話給經紀人大哭，直說不想拍了，廖曉彤表示，除了經紀人、客語指導、同劇演員時常給予協助之外，外表看起來酷酷的林宏杰導演，收工後也會傳語音訊息，告訴她：「很棒！妳可以的。」廖曉彤笑說，感謝導演沒放棄，每次聽到訊息都覺得打了強心針、可以繼續撐下去。

《船到橋頭不會直》4月11日起，周一至周四晚間10點，客家電視頻道、中華電信MOD、四季線上、亞太電信GtTV、遠傳Friday影音、CATCHPLAY+、Hami Video、KKTV、LiTV、LINE TV、MyVideo等平台皆可觀看。

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