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爭鮮迴轉壽司排隊等爆！店員「大喊1句」　6組客人秒離場：太聰明

▲爭鮮迴轉壽司萬年不漲價，以多數一盤三十元的價格在迴轉壽司市場有自己的定位。（圖／記者張嘉哲攝）
▲爭鮮迴轉壽司萬年不漲價，以多數一盤三十元的價格在迴轉壽司市場有自己的定位。（圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

能拼幾次翻桌就幾次！上週末因為正巧是母親節，許多餐廳都是訂位客滿、高朋滿座的情況。不過就有網友分享，自己去吃爭鮮迴轉壽司的時候，遇到店家突發奇想來拼翻桌率，沒想到還真的奏效，突然間就有6組客人舉手要結帳離開，貼文引起熱烈討論。

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一名網友在PTT貼文指出「昨天晚餐去吃爭鮮，本來想要吃牛排結果人超多，後來吃爭鮮到18點30分左右之後，突然就有店員開始大喊一些話，其他店員也有跟著念，但是太吵了根本聽不清楚，後來才知道是說因為外面客人超多在排隊，如果可以在18時35分結帳離開的話，可以獲得爭鮮煎餅，結果立刻有五六組客人立刻舉手要結帳，這趕人的方法還真有趣，不失禮貌又聰明。

▲講到迴轉壽司，民眾第一個想到的品牌大多還是「爭鮮」，而藏壽司、壽司郎在台灣也有不少粉絲。（圖／記者張勵德攝）
▲爭鮮迴轉壽司店員因應母親節排隊人潮，聰明推出先結帳「送煎餅」活動，結果真的奏效。（示意圖非當事店家／記者張勵德攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「爭鮮煎餅是什麼？沒吃過耶」、「蠻聰明的其實，大家也會心甘情願讓位」、「爭鮮什麼時候有賣煎餅了拉？新產品是不是」、「多年前在定食8遇過一樣情形，同集團的，很聰明其實」、「這樣其實也不算趕人啦，算是一種送客了吧哈哈哈哈」。

爭鮮「隱藏煎餅」真有賣！販售地點藏在這

事實上，網友的發文除了店員厲害的「翻桌技巧」之外，更多人問號的是，吃了這麼多年的爭鮮，根本不知道爭鮮有在販售煎餅，然而這其實也算是爭鮮的「隱藏商品」，因為這是要在爭鮮外帶店「爭鮮GOGO」才有販售，名稱叫做是「公仔煎餅」，一包6片，售價50元。

而「爭鮮GOGO」的門市相信大家都非常清楚，就是會出現在捷運站出口、車站內、轉運站、休息站等地方都會有的地方。《NOWnews》記者曾經吃過該款公仔煎餅，覺得吃起來口感不會輸給小林煎餅，愛吃煎餅的人還是可以嘗試看看，只能說爭鮮畢竟還是以壽司聞名，煎餅想當然只能當隱藏版美食囉！

▲爭鮮外帶店「爭鮮GOGO」真的有賣公仔煎餅，6片50元，口感吃起來完全不輸小林煎餅哦！（圖/爭鮮官網）
▲爭鮮外帶店「爭鮮GOGO」真的有賣公仔煎餅，6片50元，口感吃起來完全不輸小林煎餅哦！（圖/爭鮮官網）

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